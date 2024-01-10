Beşiktaş, Jonas Svensson transferini açıkladı
Beşiktaş, Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Norveçli oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Jonas Svensson'a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, "Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası Transfer çalışmaları kapsamında Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzalamıştır." denildi.
Beşiktaş'ın yeni transferi 30 yaşındaki sağ bek, bu sezon Adana Demirspor formasıyla Trendyol Süper Lig'de 14, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 6 maçta görev aldı.
Beşiktaş'a Hoş Geldin Jonas Svensson 🦅Beşiktaş JK (@Besiktas) January 10, 2024
Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzalamıştır.
Jonas Svensson'a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz.. pic.twitter.com/1osG4Japdj