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Cezaevi aracı devrildi 4 jandarma personeli ve 3 hükümlü yaralandı

Diyarbakır'da cezaevi aracının devrilmesi sonucu 4 jandarma personeli ve 3 hükümlü yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2024 12:50, Son Güncelleme : 10 Ocak 2024 13:31
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İstanbul Maltepe 3 Nolu L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Bitlis'in Ahlat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na hükümlüleri taşıyan cezaevi aracı, Diyarbakır Silvan kara yolu Yayık köyü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, 4 jandarma personeli ve 3 hükümlü yaralandı.

Yaralılar, ambulanslar ve ambulans helikopterle kentteki hastanelere kaldırıldı.

BAKAN TUNÇ MESAJ YAYIMLADI:

İstanbul Maltepe Ceza İnfaz Kurumundan Bitlis Ahlat Ceza İnfaz Kurumuna hükümlü ve tutuklu nakli yapan Ceza İnfaz Kurumumuza ait ring aracının, Diyarbakır Silvan Darköprü mevkiinde buzlanma nedeniyle yaptığı kazada yaralanan jandarma personeli, Ceza İnfaz Kurumu personeli ve diğer yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Yaralılar tedavileri için Silvan Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

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