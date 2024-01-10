Tek gözü görmeyen baba, hasta eşi ve zihinsel engelli çocuklarına şefkatle bakıyor

Olukpınar köyünün Öldümler Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Ulu, küçük yaşta yüzüne aldığı darbeyle sağ gözünü kaybetti.

Görücü usulüyle 1997'de hayatını birleştirdiği Hatice Ulu'nun (46) bir süre sonra şizofreni hastası olduğunu öğrenen Mustafa Ulu'nun evliliğinden dünyaya gelen çocuklarından Kader (22) ve Harun'un (17) zihinsel engelli olduğu anlaşıldı.

Tekstil fabrikasında uzun yıllar çalışan 48 yaşındaki Ulu, evin temizliğini, çocukların bakımını ve yemeği kendisi yapıyor.

Sağlıklı kızı Aysel'in (14) de evin işlerinde destek verdiği Ulu, aldığı devlet desteğiyle geçimini sağlıyor.

- "Onlar benim yaşama sevincim"

Hayırseverlerin de desteğiyle iki odalı bir ev yaptıran Ulu, AA muhabirine, zorluklara rağmen devletin de desteğiyle kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını sürdürdüklerini söyledi.

Kendisini ailesine adadığını belirten Ulu, şöyle konuştu:

"Aileme doğru olanı öğretmeye çalışıyorum. Zorlansam da bir sıkıntımız yok. Sofraya eşin ve çocuklarınla oturup, yemek yiyebiliyorsanız en mutlu kişi sizsiniz. Ben gerçekten mutluyum. Her şeyden önce bir yuvam var. Kimseye muhtaç değilim. Burada eşim ve çocuklarım var. Onlar benim yaşama sevincim. Devletimizin bize verdiği bir gelirimiz var, hayırseverler de yardımcı oluyor. Buna da şükür diyoruz."

Ulu, ailesine sürekli sevgiyle yaklaştığını belirterek, "Eşim hastalığından dolayı ev işlerine çok katkı sağlayamıyor, çocuklarla da ilgilenemiyor. Zaten kendisiyle de ilgilenilmesi gerekiyor. Ben yokken küçük kızım Aysel ile komşularım eşime ve çocuklara sahip çıkıyor. Hayat mücadelem çevrem tarafından takdir ediliyor." dedi.

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan da Mustafa Ulu'nun ailesine yaklaşımının örnek gösterildiğini söyledi.