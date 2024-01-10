FETÖ hükümlüsü Giresun'da yakalandı
Giresun'da, FETÖ üyeliği suçundan aranan hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2024 13:28, Son Güncelleme : 10 Ocak 2024 13:29
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G, Piraziz ilçesinde saklandığı adreste gözaltına alındı.
A.G, işlemlerin ardından cezaevine sevk edildi.