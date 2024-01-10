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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Gaziantep'te konuştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Milli ve dini değerlerimizi istismar ederek ayrıştırmaya çalışan kim varsa karşıyız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2024 13:41, Son Güncelleme : 10 Ocak 2024 14:01
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Gaziantep'te konuştu

Babacan, Gaziantep İl Başkanlığında partisinin yerel seçimlerdeki adaylarını tanıttı.

Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Babacan, Türkiye'nin yaşatan bir ülke olmak zorunda olduğunu ifade ederek, "Gençlerinden güç alan bir ülke olmak zorunda. Bunu inşallah hep beraber yapacağız." diye konuştu.

Siyasette kin, öfke ve nefret dilinin Türkiye'deki sosyal dokuya büyük zarar verdiğini dile getiren Babacan, şöyle konuştu:

"Gazze mitinginden dönerken yumruklu saldırıya maruz kalan İsmail Bey'i hepimiz gördük. Saldırıyı gerçekleştiren genç kardeşimizi bir kenara ayırıyorum, onlara doğru yolu göstermek bizim görevimiz. Bizim mücadelemiz gençlerle değil, mücadelemiz gençleri öfkeyle dolduran, onları kendi insanlarıyla düşman eden zihniyetle. Yumruk yiyen vatandaşımız İsmail Bey 'Genç arkadaşımız bir hata yaptı, benim de evlatlarım var ve gelsin affederim' dedi. Yumruk atan kardeşimiz savunmasında 'pişmanım' dedi. Fakat bazı siyasetçiler ne yaptı? Yumruğu yiyen vatandaşımıza bir 'geçmiş olsun' dileğini bile çok gördüler, sanırım 'geçmiş olsun' diyen sadece bir ben varım. Hiç kimseden ses çıkmadı, ses çıkaranlar ise şiddeti savundular. İfade özgürlüğünü savunanlar ifade özgürlüğünü askıya aldılar, seçim geliyor ya. Yetmedi son kullanma tarihi geçmiş sloganları raftan indirdiler. Türkiye'nin kötü günlerini çağrıştıran laflar söylendi. Milli ve dini değerlerimizi istismar ederek ayrıştırmaya çalışan kim varsa karşıyız. İktidarmış, muhalefetmiş ayırt etmeden karşı çıkacağız. Biz gençlerimizin bu uğurda maşa olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. DEVA kadrolarının ülkeyi kutuplaştırıcı siyasete teslim etmeye hiç niyeti yok. Bazıları siyaseti kafalarında şöyle kodluyor. 'Ya laiksin, ya dindar, ya milliyetçisin, ya bölücü, ya bizdensin ya onlardan.' Bunlar seçimde az da oy sağlayabilir ama bunlar bu ülkeye hiçbir şey kazandırmaz. Bizim toplum ve kültürümüzde birlik, kardeşlik vardır."

Yerel seçimlere kendi partileri ve adaylarıyla katıldıklarının altını çizen Babacan, şöyle devam etti:

"Yerel faaliyetlerimizin örnek teşkil etmesi için de elimizden geleni yapacağız. Bir şehrin nasıl yönetileceğini göstereceğiz, ülkenin nasıl yönetileceğini anlasınlar. Yerel yöneticiliği eylem planını açıklayarak nasıl çalışacağını ortaya koyduk. Yerel seçimlerden önce etik kuralları hazırladık, bizim adayımız bildirgeyi okuyup sonra aday oluyor. Yani temiz belediyeciliğin ne olduğunu, olması gerektiğini yazılı olarak ilan ettik, adaylarımızın seçildikten sonra belediyeyi kurallar çerçevesinde yönetmesi gerektiği ilan ettik. Bunu yapan da ilk partiyiz. Bizim her bir adayımız mevcut belediye başkanlarından, adaylardan belediyeyi çok iyi yönetecek. Kadromuz pırıl pırıl, hem işin ehli hem de dürüst bir kadromuz var."

Konuşmaların ardından Babacan, partisinin Gaziantep'teki belediye başkan adaylarıyla fotoğraf çektirdi.

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