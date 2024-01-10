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Kentsel dönüşümde kira yardımı arttı

Kentsel dönüşümde kira yardımı İstanbul için 5 bin 500 lira, Ankara ve İzmir için 4 bin 500 liraya yükseltildi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 10 Ocak 2024 13:48, Son Güncelleme : 10 Ocak 2024 13:49
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Kentsel dönüşümde kira yardımı arttı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşümde 2024 yılı kira yardımlarını açıkladı.

Buna göre İstanbul'da 3 bin 500 lira kira olan desteği 5 bin 500 liraya yükseldi. Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de ise 3 bin lira olan kira desteği 4 bin 500 liraya çıktı.

Riskli yapılarda 18 ay, riskli ve rezerv yapı alanlarında ise en fazla 48 ay kira yardımı verilecek. kiracılar iki kira bedeli kadar bir kereye mahsus ödeme alabilecek.

Sınırlı ayni hak sahiplerine ise illerine göre değişmekle birlikte 15 bin ile 27 bin 500 lira arasında destek sağlanacak.

Diğer illerde 2 bin-2 bin 500 lira aralığındaki destek 3 bin-3 bin 750 liraya yükseltildi.

Kira yardımları en son Mart 2023'te düzenlenmişti.

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