Ağrı'da tırın lastiklerinde 123 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Gümrük Muhafaza ve Gümrük Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İran'dan gelerek gümrük sahasına giriş yapan A.Ö. idaresindeki tırın 2 lastiğinde X-ray taraması sonucu yoğunluk tespit etti.

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