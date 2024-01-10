HSK üyeliği için TBMM Başkanlığına başvuru süreci başladı

Bakan Şimşek: Cari işlemler dengesindeki iyileşme kasım ayında da devam etti
Bakan Şimşek: Cari işlemler dengesindeki iyileşme kasım ayında da devam etti
'49 bini aşkın istihdam hakkını, şehit yakınları ve gazilere tahsis ettik'
'49 bini aşkın istihdam hakkını, şehit yakınları ve gazilere tahsis ettik'
Cevdet Yılmaz: Emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
Cevdet Yılmaz: Emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
AYM, Mehmet Baransu'nun ihlal başvurusunu kabul edilemez buldu
AYM, Mehmet Baransu'nun ihlal başvurusunu kabul edilemez buldu
Seçil Erzan ağlayarak savunma yaptı: Herkes yer içer hesabı Seçil öder
Seçil Erzan ağlayarak savunma yaptı: Herkes yer içer hesabı Seçil öder
AK Parti Ankara ve kalan illerin adayı pazar günü açıklanacak
AK Parti Ankara ve kalan illerin adayı pazar günü açıklanacak
Bakan Tunç: Ankara Adalet Sarayı'nın inşaatı 40 ay içinde bitirilecek
Bakan Tunç: Ankara Adalet Sarayı'nın inşaatı 40 ay içinde bitirilecek
Araç sahipleri dikkat! Zorunlu trafik sigortasında zam yolda
Araç sahipleri dikkat! Zorunlu trafik sigortasında zam yolda
Okullarda karne öncesi 'kış şenliği' etkinlikleri düzenlenecek
Okullarda karne öncesi 'kış şenliği' etkinlikleri düzenlenecek
İstanbul İtfaiyesinde 'rüşvet' soruşturması: 18 gözaltı
İstanbul İtfaiyesinde 'rüşvet' soruşturması: 18 gözaltı
İkinci el oto pazarında geçen yıl 1 milyon 881 bin araç satıldı
İkinci el oto pazarında geçen yıl 1 milyon 881 bin araç satıldı
Taksici zammı kendi yaptı! Taksimetre açmadan ezbere fiyat veriyorlar
Taksici zammı kendi yaptı! Taksimetre açmadan ezbere fiyat veriyorlar
SSK ve Bağkur emeklilerinin aylık iyileştirmesinde sona doğru
SSK ve Bağkur emeklilerinin aylık iyileştirmesinde sona doğru
Atatürk Üniversitesinde yeni dekan atamaları gerçekleşti
Atatürk Üniversitesinde yeni dekan atamaları gerçekleşti
Bakan Şimşek: Sosyal medyadan para kazananlar hakkında çalışma başlatıldı
Bakan Şimşek: Sosyal medyadan para kazananlar hakkında çalışma başlatıldı
Dışarıda yemek tüketenlerin sayısı 6 ayda yüzde 20 düştü
Dışarıda yemek tüketenlerin sayısı 6 ayda yüzde 20 düştü
Emekli zammı haftaya Meclis'te
Emekli zammı haftaya Meclis'te
Can Atalay'a Meclis yolu, böyle vekil olacak!
Can Atalay'a Meclis yolu, böyle vekil olacak!
MB Başkanı Erkan: 2024, dezenflasyon yılı olacak
MB Başkanı Erkan: 2024, dezenflasyon yılı olacak
İki öğretmenin sokaktaki kavgasına soruşturma başlatıldı
İki öğretmenin sokaktaki kavgasına soruşturma başlatıldı
Bir il ve iki ilçede eğitime kar tatili
Bir il ve iki ilçede eğitime kar tatili
Merkez Bankası rezervleri iki haftadır geriliyor
Merkez Bankası rezervleri iki haftadır geriliyor
Bakan Bayraktar: Doğal gaza bu kış zam planlamıyoruz
Bakan Bayraktar: Doğal gaza bu kış zam planlamıyoruz
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nda geri sayım
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nda geri sayım
Bakan Yerlikaya duyurdu: Forex yatırım dolandırıcılarına operasyon
Bakan Yerlikaya duyurdu: Forex yatırım dolandırıcılarına operasyon
Erdoğan, Bahçeli ve Numan Kurtulmuş'u kabul etti
Erdoğan, Bahçeli ve Numan Kurtulmuş'u kabul etti
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Tüpraş'tan kayıp tanker açıklaması: İrtibat kesildi
Tüpraş'tan kayıp tanker açıklaması: İrtibat kesildi
Bakan Yerlikaya: 2023 yılında 300 kadın şiddet kurbanı oldu
Bakan Yerlikaya: 2023 yılında 300 kadın şiddet kurbanı oldu
İş kanunu temelden değişiyor
İş kanunu temelden değişiyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

HSK üyeliği için TBMM Başkanlığına başvuru süreci başladı

TBMM tarafından HSK'ye seçilecek bir üyelik için başvurular 12 Ocak'ta sona erecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2024 14:39, Son Güncelleme : 10 Ocak 2024 15:06
Yazdır
HSK üyeliği için TBMM Başkanlığına başvuru süreci başladı

Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) seçilecek bir üyelik için TBMM Başkanlığına başvuru süreci başladı. Başvurular 12 Ocak'ta sona erecek.

TBMM'den yapılan duyuruya göre, TBMM tarafından nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından HSK'ye bir üye seçilecek.

HSK üyeliği için şartları taşıyan aday adayları, TBMM Başkanlığına 12 Ocak Cuma günü saat 17.00'ye kadar şahsen ya da posta yoluyla başvuracak.

- Meclis'teki seçim süreci

TBMM Başkanlığı, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderecek.

Karma Komisyon, bir üyelik için üç adayı, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla belirleyecek. Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranacak.

TBMM Genel Kurulu, aynı usul ve nisapları gözeterek seçimi tamamlayacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber