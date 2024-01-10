Bursa'da kardan kapanan 56 kırsal mahallenin yolları açıldı
Bursa'nın yüksek kesimlerinde devam eden kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2024 15:00, Son Güncelleme : 10 Ocak 2024 16:30
Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 8 ilçede karla mücadele çalışmaları kapsamında son 24 saat içinde kapanan yüksek kesimlerdeki 56 kırsal mahallenin yollarını ulaşıma açtı.
Ekipler, Büyükorhan'da 8, Gürsu'da 3, İnegöl'de 24, İznik'te 9, Mustafakemalpaşa'da 1, Nilüfer'de 2, Osmangazi'de 4 ve Yenişehir'de 5 mahallenin yollarını kardan temizledi.
Ulaşımda aksama yaşanmaması için görev başında olan ekipler, dün başlayan ve yer yer devam eden yağışın etkili olduğu mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor.