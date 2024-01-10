'İlçe imamı' görevinde bulunan 7 yıldır aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde sözde ilçe imamlığı görevinde bulunan ve 2016'den beri aranan R.K'yi tespit etti.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Şehitkamil ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonla R.K'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, cezaevine gönderildi.