Erdoğan'dan 'mesajlaşma programı' uyarısı: Bilgi, belge paylaşımı zaafiyet oluşturuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97'nci Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Dünyanın dört bir ucunda Türkiye için görev yapan teşkilatımızın güzide mensuplarına teşekkür ediyorum.

Bir hususu samimiyetle ifade etmek isterim, milletimizin taktiriyle, 2002'den beri Türkiye'nin hizmetindeyiz, artık 21 yılı deviren görevlerimiz esnasında sizlerle hep yakın mesai içinde olduk. Son 21 yılda gerçekten kritik günler yaşadık, nice badireleri aştık.

Tüm bu süreçlerde MİT mensuplarımızın sadece gayretlerine, cesaretlerine değil, aynı zamanda yüksek vazife şuurlarına, analiz kabiliyetlerine de bizzat şahitlik ettim.

Devleti için hiç düşünmeden canını verecek kardeşlerimizle birlikte omuz omuza çalıştık. MİT'in gizli kahramanlarının nasıl büyük bir özveriyle çalıştıklarını çok iyi biliyorum.

"TÜRKİYE EKSENİNİ BULDU; BU EKSENİN ADI TÜRKİYE EKSENİ"

Birilerinin iddialarının aksine, ülkemizde bir eksen kayması yaşanmamış; bilakis uzun arayışlardan sonra ülkemiz asıl eksenini bulmuştur. Bu eksenin adı da Türkiye eksenidir. Eskiden olduğu gibi başkaları ne der kaygısıyla hareket etmiyoruz. Aldığımız her kararı tamamen Türkiye eksenli olarak belirliyoruz.

Milletimizin menfaatleri neyi gerektiriyorsa, kimin ne dediğine bakmadan onu yapmanın peşindeyiz. Doğru adımlarla, milletimizin çıkarlarını cesaretle savunuyoruz.

Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonlarımız bunun açık bir örneğidir. Irak'ın kuzeyinde devam eden harekatlarımız, bunun örneğidir. Yaklaşık 30 yıllık işgalin ardından Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşturulması, bunlardan biridir. Ege'den Karadeniz'e mavi vatanımızı koruma noktasında ortaya koyduğumuz güçlü irade bunlardan biridir.

Türkiye küresel satranç tahtasında oyun kurucu aktör.

"DÜNYADA TAŞLAR YERİNDEN OYNADI"

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte, dünyada taşlar yerinden oynadı. Bu yeni dönemde jeopolitik giderek daha fazla öne çıkmaya başladı. Bu süreçte güvenlik konseptlerinde de köklü değişiklikler yaşandığını görüyoruz. Daha 5-10 yıl öncesine kadar savunma harcamalarını yük gören devletler, bir silahlanma yarışına girdi.

Ülkeler arasında imzalanan işbirliği anlaşmalarının sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye bu riskleri çok erken fark eden, savunma kapasitesine erken yatırım yapmaya başlayan ülkelerden biridir.

Geçmişte bizi eleştirenlerin tamamı, şimdi ülkemizi taktir ediyor. Savunma sanayii hamlelerimiz, tüm dünyada hayranlıkla takip ediliyor. 2023 yılında, 5,5 milyar dolar savunma ihracatı yaparak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık.

"TERÖRİSTLERE NEFES ALDIRMIYORUZ"

Savunma sanayimizin ürün yelpazesi genişledikçe, MİT Başkanlığımızın da kabiliyeti güçlenmektedir. Bunun sonuçlarını özellikle terör örgütlerine karşı mücadelemizde görebiliyoruz. MİT, yaygın kaynak ağı ve ileri teknolojiye sahip imkanlarıyla teröristlere nefes aldırmıyor. Suriye ve Irak'taki nokta operasyonlarımızla PKK'nın sözde lider kadrosunu inlerinden çıkamaz hale getirdik.

Aralarında örgütün sözde başkanlık, yürütme, askeri kanat, istihbarat ve maliye sorumlularının da olduğu çok sayıda terörist, ülkemiz için artık bir tehdit unsuru olmaktan çıkarıldı.

DAEŞ'indan FETÖ'suna, PKK'sından DHKP-C'sine kadar milletimizi hedef alan hiçbir illegal yapıya hayat hakkı tanımayacağız. İster içeride, ister dışarıda olsunlar. Devletimizin nefesi sürekli teröristlerin ensesinde olacaktır. Bilhassa 15 Temmuz gecesi 253 vatandaşımızı şehit eden FETÖ'cü hainlerin peşini bırakmamakta kararlıyız.

Hükümet olarak son 21 yılda, özellikle 2010'dan itibaren teşkilatımızın insan kaynağının güçlendirilmesine yönelik pek çok adım attık. Daha da insan kaynağı noktasında elemanlarla takviye edeceğiz. İlk kez rahmetli Turgut Özal döneminde başlayan MİT'in sivilleşmesi, bizim dönemimizde daha da hız kazandı.

Bugün teşkilatın tehdit öncelikleri, ülkemizin ve dünyanın gerçekleriyle son derece uyumludur. Önümüzdeki dönemde teşkilatın personel kapasitesini Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu yansıtır vaziyette daha da güçlendireceğiz.

Asimetrik tehditlerin bu kadar arttığı ve çeşitlendiği bir dönemde, Türkiye'nin güvenlik konseptinin aynı kalması beklenemez. Ülkemizin milli güvenlik hassasiyetlerini yeniliyor, güncelliyoruz. Terör ve yabancı casusluk faaliyetlerinin yanı sıra, son dönemde düzensiz göç gibi yeni tehditlerde kurumumuzun radarına girmiştir.

MİT VE EMNİYET'İN MOSSAD OPERASYONU

Ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız, bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net şekilde vermiştir. Bu İsrail'i şaşırtmıştır.