Anayasa Mahkemesi'nden internet yayını kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM) internet yayınlarıyla ilgili önemli bir karara imza attı.

Mahkeme 5651 sayılı yasanın 9'uncu maddesini iptal etti.

O madde, "İnternet ortamında özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, Kuruma doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi isteyebilir." hükmünü içeriyordu .

AYM gerekçesinde düzenlemenin bu haliyle ifade ve basın özgürlüğüne müdahale anlamına geldiğini belirtti.

Mahkeme ayrıca suç şüphesi halinde BTK'ya resen içeriğin çıkarılması ya da engellenmesi yetkisi verilmesine yönelik düzenlemeyi de iptal etti.

Gerekçede, suç mahkeme kararıyla kesinleşmeden idari yaptırımın uygulanmasının masumiyet karinesini ortadan kaldırdığı belirtildi.

Kararlar 9 ay sonra yürülüğe girecek.