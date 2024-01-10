Rektörden 'randevu' itirafı: Ben de alamıyorum, torpil yaptırıyorum
Rektörden 'randevu' itirafı: Ben de alamıyorum, torpil yaptırıyorum
MHP, 55 belediye başkan adayını açıkladı
MHP, 55 belediye başkan adayını açıkladı
Erdoğan'dan 'mesajlaşma programı' uyarısı: Bilgi, belge paylaşımı zaafiyet oluşturuyor
Erdoğan'dan 'mesajlaşma programı' uyarısı: Bilgi, belge paylaşımı zaafiyet oluşturuyor
Anayasa Mahkemesi'nden internet yayını kararı
Anayasa Mahkemesi'nden internet yayını kararı
Rekabet Kurulundan META'ya günlük 4,8 milyon lira veri güvenliği cezası
Rekabet Kurulundan META'ya günlük 4,8 milyon lira veri güvenliği cezası
HSK üyeliği için TBMM Başkanlığına başvuru süreci başladı
HSK üyeliği için TBMM Başkanlığına başvuru süreci başladı
Bahçeli: Saldırgan en ağır şekilde cezalandırılmalı
Bahçeli: Saldırgan en ağır şekilde cezalandırılmalı
Kentsel dönüşümde kira yardımı arttı
Kentsel dönüşümde kira yardımı arttı
Cezaevi aracı devrildi 4 jandarma personeli ve 3 hükümlü yaralandı
Cezaevi aracı devrildi 4 jandarma personeli ve 3 hükümlü yaralandı
En büyük iki Eğitim sendikasından 'öğretmenlerin aşağılanmasına' tepki
En büyük iki Eğitim sendikasından 'öğretmenlerin aşağılanmasına' tepki
Bakan Yumaklı: Yapay et üretimine izin verilmesi söz konusu değil
Bakan Yumaklı: Yapay et üretimine izin verilmesi söz konusu değil
Türkiye'nin ilk güzel sanatlar ilkokulu ve ortaokulu Ankara'da açılacak
Türkiye'nin ilk güzel sanatlar ilkokulu ve ortaokulu Ankara'da açılacak
Bakan Şimşek: Kripto varlıklar için kapsayıcı tanım yapıldı
Bakan Şimşek: Kripto varlıklar için kapsayıcı tanım yapıldı
Kasımda işsizlik yüzde 9'a yükseldi
Kasımda işsizlik yüzde 9'a yükseldi
Aile Bakanlığından 2 bin 392 engelli ataması
Aile Bakanlığından 2 bin 392 engelli ataması
2024-YÖKDİL/1 başvuruları alımaya başlandı
2024-YÖKDİL/1 başvuruları alımaya başlandı
TCMB Başkanı Erkan, uluslararası yatırımcılarla buluşacak
TCMB Başkanı Erkan, uluslararası yatırımcılarla buluşacak
FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-3' operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı
FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-3' operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı
Emekli maaşına büyüme farkı
Emekli maaşına büyüme farkı
CHP'de Eskişehir krizi, Özgür Özel, Büyükerşen'i vazgeçirmeye çalışıyor
CHP'de Eskişehir krizi, Özgür Özel, Büyükerşen'i vazgeçirmeye çalışıyor
Cumhur İttifakı'nda Meclis üyeliği mesaisi!
Cumhur İttifakı'nda Meclis üyeliği mesaisi!
Fiyat listesini takan yok
Fiyat listesini takan yok
Bakan Şimşek'ten valilere tasarruf çağrısı
Bakan Şimşek'ten valilere tasarruf çağrısı
Togg'un yeni modeli CES 2024'te dünya sahnesinde
Togg'un yeni modeli CES 2024'te dünya sahnesinde
HSK Üyeliği başvuruları başladı
HSK Üyeliği başvuruları başladı
Üç ilde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
Üç ilde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
'Dilan Polat yılbaşını ailesi ile geçirdi' iddiası yalanlandı
'Dilan Polat yılbaşını ailesi ile geçirdi' iddiası yalanlandı
Özel okullarda zam tartışması
Özel okullarda zam tartışması
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan CHP'nin 'toplantı çağrısı'na yanıt
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan CHP'nin 'toplantı çağrısı'na yanıt
Fatih Camii saldırganı tutuklandı
Fatih Camii saldırganı tutuklandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

MHP, 55 belediye başkan adayını açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere toplam 55 belediye başkan adayını açıkladı

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 10 Ocak 2024 16:55, Son Güncelleme : 10 Ocak 2024 17:06
Yazdır
MHP, 55 belediye başkan adayını açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart yerel seçimleri için 55 adayını belirledi. Mersin ve Manisa büyükşehir belediye başkan adayları belli olurken, Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'den aday gösterilen isim İbrahim Çenet oldu.

Buna göre Mersin büyükşehir belediye başkan adayı Serdar Soydan olurken, Manisa büyükşehir belediye başkan adayı da Cengiz Ergün olarak açıklandı.

AK Parti ve MHP arasında varılan mutabakata göre, 30 büyükşehirden 28'inde AK Parti ve 2'inde de MHP aday çıkarma kararı almıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber