Dörtyol-Hassa demiryolu ve otoyolu projesi ihalesi yapıldı

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, Hatay'ın yanı sıra bölgenin de dört gözle beklediği 'Hatay-Dörtyol-Hassa Arası Otoyol ve Demir yolu Tüneli' yapım işi ihalesinin yapıldığını ve ihaleyi en düşük teklif veren firmanın kazandığını ifade etti.



6 ŞUBATTA ANLAŞILMIŞTIR Kİ; EN ÖNEMLİ İHTİYAÇLARDAN BİRİSİ 'ULAŞIM'

Bakan Uraloğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra bölgede en acil altyapı ihtiyaçlarından birisinin ulaşım olduğunu ve bu kapsamda Dörtyol-Hassa arası 20 kilometre uzunluğunda Amanos Dağlarının altında 1 adet 20 kilometre demir yolu ve 2 adet 20'şer kilometre otoyol tünelinin yapılmasının alternatif ulaşım altyapısı kurmak açışından önem arz ettiğini belirtti.



BÖLGEDE VAR OLAN BÜYÜK TİCARET HACMİNE ULAŞIM KOLAYLIĞI SAĞLANACAK

Uraloğlu, Dörtyol-Hassa Demir yolu ve Otoyolu Projesi, İskenderun Körfezi'ni, Amanoslar ardındaki endüstriyel alanlara ve Gaziantep iline en kısa yoldan bağlayan bir otoyol ve karayolu projesidir. Ayrıca bu yapılacak tüneller ile İskenderun-Gaziantep, İskenderun Kahramanmaraş arasında ulaşım kısalacak ve bu bölgede var olan büyük ticaret hacmine ulaşım kolaylığı sağlayacaktır." dedi.

Proje hakkında bilgi veren Uraloğlu, "Dörtyol-Hassa Demir yolu ve Otoyolu Projesi kapsamında 25 kilometrelik güzergahta, 1 adet demir yolu tünelinin uzunluğu 20 kilometre, 2x2 şeritli olacak olan 2 adet otoyol tünelinin uzunluğu ise 40 kilometredir. Proje kapsamında yapılacak olan tünelin 3 farklı tüpten oluşması ve tünel boylarının da 20'şer kilometre olması planlanmıştır. Proje iki etaptan oluşacak olup, tünel yapımını kapsayan ilk etabı Hassa kavşağında sona erecektir." açıklamasında bulundu.

Karayolu bağlantısı için de bilgi veren Uraloğlu, "Toprakkale-İskenderun Otoyolundan ayrılarak Dörtyol kavşağından Amanos Dağları altından geçerek Hassa üzerinden Kırıkhan-Nurdağı arası var olan karayolu ile birleşecektir." dedi.



HATAY, PROJE İLE SANAYİ VE TURİZM ALANLARINDA GELİŞECEK

Yapılacak olan Dörtyol-Hassa Demir yolu ve Otoyolu Projesi ile ulaşımın İskenderun Körfezi'ne yönelmesi sonucunda da Hatay ilinin, sanayi ve turizm alanlarında da gelişiminin hızlanacağını kaydeden Uraloğlu şu ifadelere yer verdi:



"Bu proje ile halen Amanos Dağları'nın kuzey ve güney ucundan sağlanan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ve Kahramanmaraş bağlantılı Doğu Anadolu Bölgesi'nin ulaşımı; Payas-Hassa arası olan ve Amanos Dağları'nın orta bölümünden geçilerek karayolu ile ulaşım yolu mesafesinde önemli ölçüde kısalmalar sağlanacaktır. Aynı şekilde, Payas-Hassa-Yolbaşı arasına yapılacak olan demir yolu hattı ile Hatay ve İskenderun, Gaziantep ve Hassa Lojistik Alanı ile daha kısa yoldan bağlanmış olacaktır. Projenin; Payas-Hassa hattı ayrı bir öneme sahip olup, halihazırda, Kahramanmaraş ve Gaziantep'ten gelen yüklerin ve yolcuların, Nurdağı'ndan sonra, otoyol yerine Nurdağı-Hassa-Payas yolunu takip etmeleri halinde, ulaşım mesafesi önemli ölçüde kısalacaktır."

Uraloğlu, "Dörtyol-Hassa Projesinin gerçekleştirilmesi ile mevcut durumda 235 km olan Kilis-Osmaniye-İskenderun güzergahı 38,3 km, 77,3 km olan Kırıkhan-İskenderun-Dörtyol güzergahı 15,27 kilometre, 121 km olan Nurdağı-Osmaniye-Dörtyol (Payas) güzergahı 20,60 külometre, 78,8 km olan Dörtyol-Kırıkhan-Hassa güzergahı 53,4 kilometre, 84 km olan Payas-Fevzipaşa arasındaki demir yolu güzergahı ise 29,6 km kısalarak güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşıma hizmet etmesi sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.



PROJE İLE İSKENDERUN'A OLAN KARAYOLU MESAFESİ CİDDİ ANLAMDA KISALACAK

Uraloğlu, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin İskenderun'da ihtiyaç duyduğu limanlara kavuşmasıyla birlikte yük trafiğinin Mersin yerine İskenderun'a kayması bölgenin İskenderun ile olan mevcut karayolu bağlantısının da gözden geçirilmesi konusunu beraberinde getirdiğini ifade etti. Uraloğlu, "Dörtyol Hassa Demir yolu ve Otoyolu Projesi çok büyük önem arz etmektedir. Bu proje sayesinde İskenderun'a olan karayolu mesafesi ciddi anlamda kısalmış olacaktır." dedi.



BÖLGEYE AFET DURUMLARINDA KESİNTİSİZ ERİŞİM SAĞLANACAK

Dörtyol-Hassa Demir yolu ve Otoyolu Projesi'nin hayata geçirilmesi ile; depreme dirençli ve karayolu ve demir yolu ulaştırma altyapısı kurularak bölgenin afet durumlarında da kesintisiz erişim kapasitesi geliştirilecek diyen Uraloğlu, şu ifadelere yer verdi:



"İskenderun Körfezindeki mevcut ve yeni yapılacak olan limanların, Amanos Dağlarına çok yakın olması, mevcut liman ve yakınındaki geri bölgelerinde, yeterli depolama ve lojistik alanlarının bulunmaması nedeniyle, söz konusu ihtiyaçlar Hassa Bölgesindeki uygun alanlardan karşılanacak ve ekonomik hayat bu bölgelerde canlanacaktır.

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan illerdeki sanayi bölgelerinin, Suriye ve Irak gibi komşu ülkeler ile yapılacak olan ticarette, İskenderun Limanlarının önemi her geçen gün artmakta ticaretin arttırılmasında; yapılacak olan bu projenin katkısı çok fazla olacaktır."