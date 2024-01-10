Öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan öğretmene hapis cezası

Heyet, sanığa, "müstehcenlik" suçundan ayrı ayrı verdiği 1 yıl 8 ay ile 5 ay hapis cezası için ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını karara bağladı.

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