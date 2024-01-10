Yedikleri yemekten zehirlenen 55 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Siverek Kaymakamı Musa Aydemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, hastaneye gelerek öğrencilerin durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldı.

Şehit Kemal Karakayalı İlkokulu ve Ortaokulunda öğle yemeği yiyen öğrenciler, bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle okul idaresine başvurdu.

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