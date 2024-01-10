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Depodan sızan tonlarca zeytinyağı araziye aktı

Hatay'da bir zeytinyağı üretim tesisinde 25'er tonluk 2 tanktan sızan tonlarca zeytinyağı araziye yayıldı. Fabrika çalışanları sabun yapımında kullanılabilmesi için zeytinyağını toplamaya çalıştı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2024 20:22, Son Güncelleme : 10 Ocak 2024 20:50
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Depodan sızan tonlarca zeytinyağı araziye aktı

Olay, Hatay'ın Altınözü ilçesi Yarseli Mahallesi'nde bir zeytinyağı fabrikasında meydana geldi.

Fabrika sahibi ve işçiler, sabah erken tesise geldiğinde zeytinyağı dolu 25'er tonluk 2 tankta oluşan patlaklardan zeytinyağı aktığını gördü.

Tonlarca zeytinyağı araziye aktı. Fabrika çalışanları araziye yayılan zeytinyağını, sabun yapımında kullanılması için toplamaya çalıştı.

"50 ton zeytinyağımız gitti"

Fabrika sahibi Rafi Güngör, sızan zeytinyağının piyasa değerinin 14 milyon lira olduğunu söyledi.

Güngör, "Gece sıralarında yeni aldığımız depolara 50 ton kadar yağ yükledik. 25'er ton şeklinde 2 depoya. Sabah saatlerinde bir tank patlıyor ve bütün yağ araziye dağılıyor. 2'nci tank da öğle saatlerinde patlıyor ama elden bir şey gelmiyor. 50 ton bir yağımız gitti, araziye döküldü. Atık çukuru yemyeşil her şey ortada görüyorsunuz. Yaklaşık 13-14 milyon TL kadar kaybımız var. Toplanan yağ sabun yapımında kullanılacak" dedi.

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