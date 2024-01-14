Okul-Aile Birliklerince Düzenlenecek Sosyal Etkinlikler ve Kutlamalar nelerdir?

MEB, Strateji Geliştirme Başkanlığı 21.12.2023 tarih ve 92625621 sayılı yazılı "Okul-Aile Birliklerince Düzenlenecek Sosyal Etkinlikler ve Kutlamalar" konulu yazılarında aşağıdaki açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel eğitim kurumlarında yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında öğrencilerimizi derslerde elde ettikleri kazanımlarla bilgi ve beceri ile donatırken aynı zamanda milletimizin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven insan haklarına saygılı ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmek temel görevlerimiz arasındadır.

Tüm öğrencilerimize kazandırılmaya çalışılan bu değerler, okullardaki etkinliklerin ve eğitim faaliyetlerinin merkezinde yer almaktadır. Her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında yürütülecek tüm sosyal etkinliklerin dini ve milli bayramlar ile mevzuat kapsamında icra edilecek kutlama ve anma programlarının ülkemizin örf, adet ve geleneklerine uygun olarak düzenlenmesi, yapılacak faaliyet ve konuşmaların öğrencilere milli kültürü tanıtması, etkinliklerin milli ve manevi değerleri yükseltecek şekilde hazırlanıp özellikle okul öncesi ve ilköğretim kademelerindeki çocukların yaş ve gelişim seviyelerine uygun etkinlikler olarak planlanması bir zorunluluktur.

Okullarda gerçekleştirilecek etkinlikler ile başta aileler olmak üzere kurumlara ek mali külfet oluşturmayacak, okulun uygun mekanı veya eklentilerinde veli muvafakati de alınmak kaydıyla planlanıp yürütülmesine özen gösterilerek birlik ortamı sağlanıp öğrencilerimizin okulları ile bütünleştirilerek iletişimlerinin ve aidiyet duygularının güçlendirilmesine çalışılacaktır.

Söz konusu etkinliklerin gerçekleştirilmesi sırasında öğrencilerin her türlü zararlı alışkanlıklardan, olumsuz davranışlardan ve aşırılıklardan korunması okul yönetimlerinin, okul-aile birliğinin, öğretmenlerin ve velilerin müşterek görevi olarak değerlendirilip bu süreçte öğrencilerimize gerekli rehberliğin sağlanmasında iş birliği yapılacaktır.

Eğitim kurumlarımızda Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği çerçevesinde yapılan faaliyetlere ilaveten okul-aile birlikleri tarafından gerçekleştirilen etkinlik ve kutlamalar da söz konusudur. Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre; okul-aile birliklerince gerçekleştirilecek tüm faaliyetler, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yer alan Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine ve Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak düzenlenecektir. Faaliyet içerikleri öğrencilerin bedensel, zihinsel, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerine aykırı olmayacak şekilde planlanacaktır. Hazırlanan seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, sergi, kermes ve benzeri faaliyetlerin sosyal etkinlikler kurulu tarafından incelenip okul müdürünün uygunluk görüşü ve il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün onayı ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Okul ve kurumlarımızda izinsiz faaliyet yapılmasına ve etkinliklerin amacı dışında genişletilmesine müsaade edilmeyecektir. Okullarda veya öğrencilerin dahil edileceği tüm faaliyetlerde bu izin prosedürüne ve uygulama prensiplerine uyulacaktır.

Bu itibarla, aksi durumda Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince; "Birlik tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında ifade edilen hükümlere aykırı olarak yürütüldüğünün ya da amacı dışında sonuçlar doğurduğunun müfettiş raporuyla tespiti halinde birlik, okulun bulunduğu il milli eğitim müdürlüğü tarafından feshedilir." hükmü gereğince işlem yapılacaktır.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR