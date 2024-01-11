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CHP'den Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen yerine sürpriz isim

Yerel seçimlere 81 gün kala CHP, PM toplantısının ardından bazı il ve ilçelerde adaylarını açıkladı. CHP'li Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen için 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilmeyeceği iddiaları da açıklanan sürpriz isimle doğrulandı. CHP adayını Ayşe Ünlüce olarak duyururken, 25 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Büyükerşen'e de ters köşe yaptı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 11 Ocak 2024 08:44, Son Güncelleme : 11 Ocak 2024 09:04
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CHP'den Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen yerine sürpriz isim

Yerel seçimlere sayılı günler kala aday belirleme çalışmalarına hız veren CHP, bugün birkaç il ve ilçe için daha isimleri duyurdu. Belirlenen adaylar arasında Adana, Hatay, Eskişehir, Mersin ve Aydın büyükşehir belediyeleri yer alırken, listedeki sürpriz isimler dikkat çekti.

PM'DEN SÜRPRİZ KARAR

Eskişehir'de sadece birkaç gün önce Genel Başkan'ın talimatı ile yeniden aday olduğunu söyleyen Yılmaz Büyükerşen'in yerine, Ayşe Ünlüce'nin ismi duyuruldu.

ÖZEL'İN TALİMATI İLE ADAY OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

86 yaşındaki Büyükerşen, 25 yıldır başkanlık koltuğunda oturuyor ve 5 dönemdir üst üste CHP'den aday seçiliyordu. 3 gün önce de adaylık talep etmediğini ancak Özgür Özel'in isteği ile yeniden aday olacağını açıklamıştı. Ancak PM Ünlüce'nin adaylığında karar kıldı.

Ayşe Ünlüce ise Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinden istifa ederek, CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayı olacak.

AYŞE ÜNLÜCE KİMDİR?

1970 Eskişehir doğumlu olan Ayşe Ünlüce, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Bir süre hakim olarak görev yapan Ünlüce, 2016 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne 1. Hukuk Müşaviri olarak atandı ve 2018 yılından bu yana da Genel Sekreterlik görevini sürdürüyordu.

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