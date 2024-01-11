Küçük esnafın büyük derdi var!

Türkiye Gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre Türkiye'de kredi kartı kullanım oranı hızla artıyor. Yüklü miktarda nakit taşımak istemeyenler ödemelerde kredi kartını tercih ediyor. Ancak küçük esnaf kredi kartı komisyon oranlarından şikayet ediyor. Yapılan ticareti bir gün sonra hesabına almak isteyen esnaf yüzde 2 ila 5 oranında komisyon ödemek zorunda kalıyor. Bu komisyonu vermek istemeyenler bir ay beklemek zorunda. Bunun yanında bir sorun da POS cihazları için alınan 'bakım-onarım' ücretleri. Bankalar POS cihazı kullananlardan her ay düzenli şekilde "bakım ve onarım" ücreti altında para kesiyorlar. Bu ücretler 250 lira ile 700 lira arasında değişiyor. Esnaf tarafı konuyla ilgili "Zaten bu makineler garantili, bozulduğunda ise servis gelip ekstra ücret talep edebiliyor. Hiçbir arıza olmadığı takdirde bile alınan bu ücretleri anlamıyoruz. Eskiden bu ücretleri iade olarak alabiliyorduk, şimdilerde bu da kalktı. Marketler karşısında ezilen küçük esnaf bir de bu ekstra ücretler altında eziliyor" diyor. Öte yandan Türkiye'de 2 milyon 225 bin POS cihazı var, her cihazdan ayda ortalama 300 lira bakım-onarım ücreti eklendiği düşünüldüğünde büyük paralar tutuyor.

KOMİSYONLAR %4'Ü GEÇTİ

Bankaların esnafın üzerindeki kredi kartı komisyon ve bakım-onarım ücretleri yükünü hafifletmesi gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken "Kredi kartı komisyon oranları yüzde 0,74'ten yüzde 4'lerin üzerine kadar çıktı. Bu da hem esnafa hem de vatandaşa zarar. Çünkü esnaf artık kesintiler yüzünden kredi kartı ile yapılan ödemeleri kabul edemiyor. Vatandaşta da nakit sıkıntısı var. Esnafın veresiye defterleri yeniden açıldı. Esnafımız veresiye defteri ile adeta vatandaşın faizsiz bankası konumunda. Ancak fiyatlar günlük değiştiği için esnafımız sattığı ürünün yerine yenisini koyamıyor. Esnafın yükünü hafifletmek için bankalar kredi kartı komisyon oranlarını düşürmeli" dedi.

ÖDEME SÜRESİ 45 GÜNÜ BULUYOR

Kredi kartı komisyon ücretleri yüzünden esnafla vatandaşın karşı karşıya kaldığını dile getiren Palandöken "Günümüzde kredi kartları artık toplumun vazgeçilmezi haline geldi. Ülkemizde de dünya standartlarının üzerinde kart kullanımı var. Bindiğiniz taksiden tutun da 415 meslek dalında alışveriş yaptığınız en küçük emtia bile kartla alınıyor. Ülke nüfusunun neredeyse bir buçuk katı kadar, yaklaşık 111 milyon kredi kartı ve 183 milyon banka kartı kullanılıyor. Ancak son dönemde kredi kartı komisyon oranlarındaki ciddi artış ve beraberinde 45 günü geçen geri ödeme süresi sebebiyle vatandaşla esnaf karşı karşıya geliyor. Bakkal, manav, kasap, kuaför, mobilyacı vb. gibi çok sayıda işletmede neredeyse bütün ürün ve hizmetlerde günlük fiyat değişimi var. Esnafımız bankadan 45 gün sonra geri ödeme aldığında sattığı ürünün yerine yenisini koyamaz durumda. Şayet esnaf aradaki farkı müşterisine yansıtırsa da vatandaşın alım gücü zaten düşük olduğu için iyice iş yapamaz hale gelir. Bu durumda yapılması gereken kredi kartı faiz oranlarına ve POS komisyon oranlarına standart getirilmeli" diye konuştu.