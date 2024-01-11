İzmir'de hırsızlık yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde patates deposundan hırsızlık yapan 4 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2024 09:31, Son Güncelleme : 11 Ocak 2024 09:28
İzmir'in Ödemiş ilçesinde E.G. deposundan geçen hafta 5 ton patates çalındığı şikayetiyle jandarmaya başvurdu.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlattı.
Jandarma, depoya kamyonetle tekrar gelen K.N., A.M., K.B. ve E.D.'yi suçüstü yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.