Uzaydan ilk iletişime geçilecek okulda gurur ve heyecan üst seviyede

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu çerçevesinde Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapacak Türk uzay yolcusu Albay Alper Gezeravcı'nın milli çağrı işareti ile iletişim kuracağını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, görev süresi boyunca Albay Alper Gezeravcı'nın, TÜBİTAK UZAY koordinasyonunda Elazığ Kaya Karakaya Fen Lisesi ve Yozgat Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri ile iletişim kuracağını, bu amaçla özel amatör telsizcilik etkinlikleri için ise Türkiye Cumhuriyeti Yüzüncü Yılına ithafen 'TC100ISS' çağrı işareti tahsis edildiğini belirtmişti. Uraloğlu'nun açıklamaları sonrası ilk kez görüntülenen Türkiye'nin en başarılı 20 lisesi arasında yer alan Elazığ'daki Kaya Karakaya Fen Lisesi'nde, heyecan ve gurur bir arada yaşanıyor. Görüşleri alınan okul müdürü ve öğrencileri ise Türkiye tarihinde ilk astronotun uzaya çıkması bu bağlamda ilk iletişimin kendileri ile olacak olması heyecan ve gurur verici olduğunu kaydetti.

" Türkiye tarihinde ilk olan biriyle konuşmak, görüşmek ve uzay ortamında bunu takip etmek elbette öğrenciler ve bizler tarafından üst düzeyde bir heyecan oluşturmuştur"

Sürecin başlamasıyla birlikte okulda gurur verici bir heyecan oluştuğunu ifade eden Kaya Karakaya Fen Lisesi Müdürü Yadin Çelik, " Bu sürecin başlangıcında mezun öğrencilerimiz olması, okuluna sahip çıkması bununla birlikte bu öğrenciler diğer öğrenciler üzerinde de çok büyük bir etki oluşturdu. Böyle bir çalışmanın ülkemiz için bir tarihi olay olması bağlamında Elazığ ilimizin seçilmesi ve ilimizin içerisinde Kaya Karakaya Fen Lisesi'nin seçilmesi bizi oldukça mutlu etti. Tarihi net olmamakla beraber muhtemelen ocak ayının sonları ya da şubat ayında bakanlıkça okulun bahçesine bir istasyon kurulacak. İstasyonun kurulmasıyla birlikte öğrenciler bu sistem üzerinde ülkemizin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile bir canlı bağlantı yapacak, karşılıklı bir söyleşi içerine girecekler. Karşılıklı sorular olacak ve interaktif bir süreç başlayacak. Öğrencilerimiz, Türkiye'de bu kadar okul varken gurur verici bir şekilde ve bununla mutlu duymaları bağlamında neden seçildik diye heyecan verici bir şekilde merak ettiler. Bundan önceki yıllarda bizim öğrencilerimizin çeşitli astorfizikçiler ile okul ortamında online söyleşileri olmuştur. Bunun içerisinde Türkiye tarihinde ilk olan biriyle konuşmak, görüşmek ve uzay ortamında bunu takip etmek elbette öğrenciler tarafından üst düzeyde bir heyecan oluşturmuştur" dedi.

" Ülkemizin bu alanda büyük gelişmeler göstermesi gerçekten beni çok mutlu ediyor"

Tarihi ana şahitlik edecekleri için çok heyecanlı olduğunu dile getiren öğrencilerden Fatih Eray Kaya, "Elbette ki hem kendim hem okulum hem de ülkem adına çok heyecanlıyım. Çünkü ülkemizde ilk defa uzaya bir Türk gönderilecek ve bu Türkün uzaya çıktığı zaman onunla konuşacağımız, tarihi ana şahitlik edeceğimiz için çok heyecanlıyım. Buna ayır bir parantez açmak gerekirse, ilk defa bir Türkün uzaya çıkması bizim hem teknoloji alanında hem de sanayi alanında büyük gelişmeler gösterdiğimizin bir kanıtı olmuş oluyor. Şahsım adına konuşmam gerekirse mühendis olmak isteyen ve teknoloji ile yakından ilgili biri olduğum için ülkemizin bu alanda büyük gelişmeler göstermesi gerçekten beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

"İletişime geçeceğimiz zaman o an aklıma ne geleceğini hiç bilemiyorum çünkü çok heyecanlandırıcı bir şey"

İletişim geçecekleri günü sabırsızlıkla beklediklerini belirte öğrencilerden Elif Akman, "Ülkemizden uzaya çıkacak ilk astronotun çıkması bizi oldukça gururlandırıyor. Bence bu ülkemiz için çığır açan büyük bir yenilik. Çünkü bu aynı zaman ülkemizi, dünyaya duyuran bir gerçek. İletişime geçeceğimiz zaman o an aklıma ne geleceğini hiç bilemiyorum çünkü çok heyecanlandırıcı bir şey" şeklinde konuştu.

"Astronot olmayı düşünen herkese bir cesaret olacağını düşünüyorum"

Öğrencilerden Ravza Nur Talu ise " Bu ilk astronotun bizim için çok guru verici yanları var. Sonuçta ben de küçükken astronot olmak isterdim. Eminim herkes astronot olmak istemiştir ama birisi çıkana kadar bu uzak görünüyordu. Başta bunu düşünen herkese bir cesaret olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda bize bu iletişim imkanı sağlayan mezunlarımıza da arkadaşlarım ve kendi adıma teşekkür ederim" diyerek duygularını paylaştı.