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TESK Başkanı: Taksici esnafının kazancı sınırlı!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, taksici esnafının taksimetre ayarlama ücretinden dolayı mağdur olduğunu ifade ederek, "Ekonomik sebepler nedeniyle üç defa ayarlandı. Geçen yıl ile bu yıl arasında taksimetre ayarlamasına yüzde 210 civarında bir zam yapıldı. Bunları varsayarsanız eğer taksici esnafının kazancı sınırlı" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2024 09:51, Son Güncelleme : 11 Ocak 2024 09:53
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TESK Başkanı: Taksici esnafının kazancı sınırlı!

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, taksici esnafının sorunlarına ilişkin açıklama yaptı. Ülke genelinde sayıları 95 bini aşan taksici esnafının taksimetre ayarlama ücretinden dolayı mağdur olduğunu dile getiren Palandöken, "Taksimetre ayarlaması ekonomik sebepler nedeniyle üç defa ayarlandı. Geçen yıl ile bu yıl arasında taksimetre ayarlamasına yüzde 210 civarında bir zam yapıldı. Bunları varsayarsanız eğer taksici esnafının kazancı sınırlı. Her pahalandığı noktada müşteri kaybediyor" diye konuştu.

Taksimetre ayarlamalarında fiyatlarda bir yeknesaklık sağlanması gerektiğini belirten Palandöken, "Bu kadar yüksek bir fiyatla bu taksimetrelerin ayarlanması, esnafın parayı ödeyebileceği limiti aşıyor. Dolayısıyla bunun daha düşük rakamlarda yapılması, taksimetre yapacak esnafın mağduriyetinin önüne geçilmesi lazım" dedi.

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