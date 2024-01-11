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Brent petrolün varil fiyatı 77,42 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77,42 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2024 10:14, Son Güncelleme : 11 Ocak 2024 10:15
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Brent petrolün varil fiyatı 77,42 dolar

Dün 78,73 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,80 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.53 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 77,42 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,93 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, bugün dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi artmaya devam ediyor.

Analistler, ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecekteki faiz kararlarını şekillendirebileceğini belirtiyor.

Fed'in ocak toplantısında faizi sabit bırakacağı, mart toplantısında ise ilk faiz indirimini gerçekleştirebileceği ihtimali öne çıkıyor.

Ayrıca, yarın ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase, Citibank, Bank of America ve Wells Fargo finansal sonuçlarını açıklayacak. Bankaların finansal durumları ülkede ekonomik hareketliliğe ilişkin de ipuçlarını ortaya koyacak.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi petrol fiyatlarının yükselmesine yardımcı oldu. ABD dolar endeksi yüzde 0,14 düşüşle 101,937 oldu. Zayıf dolar, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebin artışına katkıda bulunuyor.

Ayrıca, Kızıldeniz'de süren gerginlik petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık olarak ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Küresel petrol kaynaklarının çoğuna ev sahipliği yapan Orta Doğu'da artan gerginlik, küresel tedarik zinciri krizinin oluşabileceği ve enerji sevkiyatlarının olumsuz etkilenebileceği endişelerini körüklüyor ve petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor.

Libya'nın en büyük petrol sahasında üretimi durdurmasının ardından küresel arz sıkıntısı endişelerini körüklüyor. Ulusal Petrol Şirketi, hafta sonu güney Libya'daki Şerare Petrol Sahası'nda mücbir sebep ilan etti. Günlük 340 bin varil petrol üretim kapasitesine sahip petrol sahası ülkenin üretiminin yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) resmi stok verileri dün açıklandı. EIA, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de stokların 1,3 milyon varil artışla 432,4 milyon varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1,2 milyon varil azalacağı yönündeydi. Stoklarda beklentinin aksine artış olması ülkede talebin düştüğüne işaret ederek petrol fiyatlarındaki yükselişi kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,22 ile 80,57 dolar aralığının direnç, 75,87 ile 73,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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