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Yurt dışına kaçmaya çalışan 9'u FETÖ mensubu 10 terörist yakalandı

Edirne'de yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan 10 terör örgütü üyesi gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2024 11:03, Son Güncelleme : 11 Ocak 2024 11:19
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Yurt dışına kaçmaya çalışan 9'u FETÖ mensubu 10 terörist yakalandı

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 2 günde gerçekleştirdiği çalışmalar sırasında 1'i terör örgütü PKK, 9'u FETÖ üyesi 10 şüpheli yakalandı.

Yurt dışına kaçmak isterken Yunanistan sınırında yakalanan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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