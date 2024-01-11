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TFF yeni yabancı kuralını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 sezonunda yabancı sayısının 14'ten 12'ye, takip eden iki sezon için 11'e düşürüleceğini açıkladı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 11 Ocak 2024 11:11, Son Güncelleme : 11 Ocak 2024 11:25
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TFF yeni yabancı kuralını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden yeni Yabancı Kuralı açıklandı.

Açıklamada, yabancı sayısının 2024/25 sezonu itibariyle 14'ten 12'ye düşürüleceği belirtildi.

2025/26 ve 2026/27 sezonlarında ise bu sayının 11'e düşürüleceği ifade edildi.

Maç günü listesinde sınırlama olmayacağı aktarılırken A Takım listesine yazılacak futbolcu sayısının 30'dan 26'ya düşürüldüğü kaydedildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A Takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 14'den 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda ise 11'e düşürülmüştür. Maç günü listesinde sınırlama olmayacaktır.

A Takım listesine yazılacak futbolcu sayısı kulüplerin transfer bütçelerini daha verimli kullanabilmelerini sağlamak amacıyla 30'dan 26'ya düşürülmüştür."

AKADEMİ ZORUNLULUĞU

TFF'nin açıklamasında kulüp A Takım listesine yazılacak 14 yerli futbolcudan ilk 3 sezonda en az 2'sinin, sonraki sezonda ise en az 3'ünün kulüplerin altyapılarından yetişmiş futbolculardan olması gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Kulüp akademisinden yetişmiş oyunculara ek olarak beş sezonda da A Milli Futbol Takımımızda oynama uygunluğu bulunan 14 futbolcudan en az 5'inin ise yerli akademilerde yetişmiş olması zorunluluğu da getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

YERLİ OYUNCUYA TEŞVİK

2024/25 sezou itibariyle yabancı futbolcu transferlerinden alınacak fon bedellerinin büyük bir bölümünün yerli futbolcu oynatan kulüplere "yerli futbolcu teşvik fonu" olarak ödeneceği belirtildi.

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