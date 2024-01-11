Süper Lig'de bir ayrılık daha!

Süper Lig'de 16'ncı haftanın erteleme karşılaşmasında Konyaspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 7-1 mağlup oldu. Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada istifa edebileceğinin sinyalini verdi.

Keleş, "Başkanımla konuşacağım ve gereği neyse yapacağım" dedi. Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz da, ''Yönetim ve hocamızla konuşacağım. Bu gece gereken neyse yapılacak" dedi.

Yapılan açıklamaların ardından dün toplantı düzenleyen yönetim kurulu, Hakan Keleş ile yollarını ayırmaya karar verdi.

Kulübün basın sözcüsü Yunus Derabağ, ''Yönetim olarak Hakan Keleş hocamızla yollarımızı ayırmaya karar verdik. Yeni teknik direktör ile ilgili de çalışmalarımıza başladık'' dedi.

Yeşil-beyazlı kulüp, teknik direktör İlhan Palut'un ardından ekim ayı sonlarında Hakan Keleş ile 2023-2024 sezon sonuna kadar anlaşmıştı.

AYKUT KOCAMAN PLANI

Konyaspor'da Hakan Keleş sonrası ilk aday Aykut Kocaman.

Yönetim, deneyimli teknik direktörle görüşme gerçekleştirecek.

Konyaspor'da daha önce 3 farklı dönemde çalışan Aykut Kocaman, 2016/17 sezonunda Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.