'Soykırım' davası için avukatlar Uluslararası Adalet Divanı binasına giriş yaptı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) açtığı ve bugün ihtiyati tedbir talebine ilişkin duruşmaların başlayacağı "soykırım" davası için avukatlar, Hollanda'nın Lahey kentindeki ICJ binasına giriş yaptı
Haber Giriş : 11 Ocak 2024 12:15, Son Güncelleme : 11 Ocak 2024 12:16
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) açtığı ve bugün ihtiyati tedbir talebine ilişkin duruşmaların başlayacağı "soykırım" davası için avukatlar, Hollanda'nın Lahey kentindeki ICJ binasına giriş yaptı.