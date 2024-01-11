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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği ihracata olumlu yansıdı

Türkiye'nin son dönemde karşılıklı "lider diplomasisi" yürüterek siyasi ve diplomatik ilişkilerini geliştirdiği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'a yaptığı ihracatındaki hızlı artış dikkati çekiyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2024 14:19, Son Güncelleme : 11 Ocak 2024 14:19
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği ihracata olumlu yansıdı

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye, geçen yıl Suudi Arabistan ve BAE'ye toplam 11 milyar 204 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İki ülkeye ihracat bir önceki yıl toplam 6,3 milyar dolar seviyesindeydi.

İhracattaki artışta, son dönemde hızla gelişen siyasi ve diplomatik ilişkiler ile imzalanan anlaşmalar etkili oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl temmuzda Körfez ülkelerine yönelik turu kapsamında, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret etmişti.

Bu ziyaretlerde, yatırımdan sanayiye, savunmadan sağlığa, yenilenebilir enerjiden uzay endüstrisine kadar birçok alanda 18 anlaşma ve bir ortak bildiri imzalanırken Türkiye ile BAE arasında 50,7 milyar dolarlık anlaşma yapıldı.

BAE, geçen yıl Türkiye'nin en fazla ithalat ve ihracat gerçekleştirdiği 9'uncu ülke oldu. 2023'te bu ülkeye ihracat 2022 yılına kıyasla yüzde 63,4 artarak yaklaşık 8 milyar 583 milyon dolara ulaştı. 2022'de 5 milyar 253 milyon dolarlık ihracat yapılmıştı.

Bu ülkeye özellikle mücevher sektöründeki dış satım dikkati çekti. Yıl boyunca çeşitli sektörlere yönelik ürünlerin de satışı gerçekleştirildi.

Suudi Arabistan'a ihracat yüzde 150,3 arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçen yıl bakanlar ve iş insanlarıyla gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyaretinde de 5 mutabakat zaptı imzalanmıştı. Suudi Arabistan ile gelişen ilişkiler sonrası bu ülkeye ihracat bir önceki yıla kıyasla yüzde 150,3 artarak 2 milyar 621 milyon doları geçti. 2022'de ihracat rakamı 1 milyar 47 milyon dolar olarak kaydedilmişti.

Suudi Arabistan'a, Türkiye'den dolar bazında en çok halı, hububat, bakliyat ve kimyevi maddeler gönderildi. Ülke, Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği 20'nci ülke olarak öne çıktı.

Halı sektörünün ihracatı geçen yıl 270 milyon doları buldu. Ayrıca, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri de ihracatta öne çıktı.

Son yıllarda ilişkilerin stratejik işbirliği ve ortaklık seviyesine yükseltildiği bu ülkelerle ticaretteki artışın 2024'te de sürmesi bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de kısa süre önce Körfez bölgesi ülkelerine yönelik "yatırım turu"na çıkmış ve çeşitli kesimlere Türkiye'deki yatırım imkanlarını anlatmıştı.

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