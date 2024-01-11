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112 Çağrı Merkezi'ni meşkul edenlere para cezası

Zonguldak'ta geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak asılsız ihbarda bulunan ve gereksiz arama yaparak meşgul eden 29 kişiye 36 bin 250 lira para cezası uygulandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2024 15:03, Son Güncelleme : 11 Ocak 2024 14:59
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112 Çağrı Merkezi'ni meşkul edenlere para cezası

Zonguldak Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarların istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Emniyet, Jandarma, Sağlık, İtfaiye, Orman ve AFAD gibi acil yardım hizmeti veren kurumları ilgilendiren konularda 7/24 acil çağrı hizmeti veren merkezin; acil olmayan aramalarla meşgul edilmemesinin hayati önem taşıdığı ifade edildi. Acil olmayan aramaların gerçek ihtiyaç sahibine engel olduğuna dikkat çekildi. 2023 yılında çağrı merkezine 536 bin 995 çağrı geldiği aktarıldı.

Bu çağrıların içerisinde acil olmayan aramalar; asılsız ihbar, fatura sorma, elektrik, su, doğalgaz, firmalarını ilgilendiren konular, sürekli sessiz çağrı bırakma, argolu konuşmalar gibi gereksiz aramalar için 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na istinaden 29 kişiye 36 bin 250 TL idari para cezası uygulandı. Bu yıl çağrı merkezini asılsız ihbar ve gereksiz arama yaparak 112'yi meşgul eden kişilere bin 980 TL idari para cezası uygulanacağı açıklandı.

Açıklamada şöyle denildi:

"112'nin bilinirliliğinin arttırılması, acil olmayan aramaların azaltılması için ilimiz okullarında ve alışveriş merkezlerinde tanıtım faaliyeti yapılmıştır. Bu sebeple 2023 yılında 24 okulumuzda ve 2 Kur'an kursunda toplam 1632 öğrenci ve 98 öğretmen olmak üzere birçok vatandaşımıza ulaşılmıştır. 112 Acil Çağrı Merkezimizin Engelsiz 112 uygulaması, SMS, E-Call acil araç araması, AFAD Acil uygulaması hizmeti de verilmektedir.

Personelin daha iyi hizmet verebilmesi için Temel Acil Çağrı Karşılama (TAÇK) eğitimleri, Halkla ilişkiler, Mağdur Psikolojisi, Kriz Yönetimi, Etkili İletişim, Diksiyon, İş Sağlığı Güvenliği ve İlk Yardım eğitimleri ile yangın ve deprem tatbikatları yapılmıştır. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ilde oluşan çağrı yoğunluğunun azaltılması için destek verilmiştir. Ayrıca ilimizde yaşanan aşırı yağışlardan ve fırtınadan etkilenen vatandaşlarımıza yardım ulaşması için yoğun çaba gösterilmiştir. Gerçek ihtiyaç sahiplerine engel olunmaması için sadece acil durumlarda vatandaşlarımızın 112'yi araması rica olunur."

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