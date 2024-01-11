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Moto kuryelerin kazançları bazı bölgelerde 100 bin lirayı aşıyor

Yeni yılda moto kuryelerin kazancı paket bonuslarla yüzde 70 oranında arttı. Bölgelere göre bir moto kuryenin kazancı aylık 100 bin lirayı geçebiliyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2024 15:19, Son Güncelleme : 11 Ocak 2024 15:20
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Moto kuryelerin kazançları bazı bölgelerde 100 bin lirayı aşıyor

Hızlı teslimat markaları 2024 yılında moto kuryelerin alacakları zam oranlarını açıklamaya başladı. Sektörün bilinen markalarından Vigo, yeni yılda moto kuryelerin alacağı kazanç miktarını duyurdu. Türkiye genelinde yüzde 70'i bulan zam oranları ile saatlik garanti ücret, paket başı ücret ve kilometre başına yakıt desteklerini artıran Vigo tüm şehirlerde uygulamaya koyduğu paket bonuslarıyla kazançları önemli ölçüde artırdı.

"Bonuslarla beraber kazançlar 100 bini aştı"

Vigo Kurucu Ortağı Ali Cicioğlu, 2024 yılı fiyatları ile ilgili yaptığı açıklamada; moto kuryelerin masraflarının arttığını bildiklerini bu yüzden onların gelir kaybı yaşamaması için fiyatlara yüksek oranda artış yaptıklarını dile getirdi. Ali Cicioğlu, "Türkiye'nin 40'tan fazla şehrinde 5 binden fazla kurye arkadaşımızla aktif olarak hizmet veriyoruz. Vigo'yu bugünlere getiren moto kuryelerimiz için 2024 yılı fiyatlarını hazırlarken de özel bir çalışmaya imza attık. Paket bonus uygulamasını tüm şehirlerimizde aktif ettik. Paket bonuslarla birlikte kazançları büyük oranda artırdık. Bugün Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli ve Sarıyer bölgelerinde çalışan bir moto kuryemiz, haftanın 6 günü ortalama 40 paket ile çalışması halinde ay sonu kazancı 100 bin lirayı aşacak" dedi.

"Paket bonusları ile kazancımız katlandı"

Yeni yılda ücretlere gelen zamlar hakkında görüşlerini dile getiren moto kurye Anıl Tuğran, zamlardan çok memnun olduklarını özellikle de paket bonusların tüm şehirlerde aktif olmasının büyük memnuniyetle karşılandığını dile getirdi. Anıl Tuğran, "Yaklaşık 4 aydır Vigo'da çalışıyorum bu yıl paket bonuslarıyla birlikte kazancımız katlandı. Kazançlarının yüksek olmasının yanında özellikle yan hakları ve kuryeye değer vermeleri beni Vigo'yu seçmemde en büyük nedendi. Geçtiğimiz dönemde sadece Beşiktaş, Şişli, Sarıyer ve Beyoğlu ilçelerinde geçerli olan paket bonusları şimdi tüm Türkiye'de geçerli hale getirdiler. Ben en başından beri zaten bu bölgede çalışıyordum. Bu yüzden benim kazancım yüzde 50 oranında arttı diyebilirim. Diğer bölgelerde çalışan arkadaşlarımınsa kazancı bonuslarla birlikte neredeyse yüzde 70 oranında arttı" diye konuştu.

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