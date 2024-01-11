İş kanunu temelden değişiyor

Çankaya Köşkü'nde Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, toplantıda yaptığı açıklamada, Türkiye'de son 21 yılda mevzuatın, günün ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilmesi anlamında çok önemli yasal düzenlemeler gerçekleştirildiğini ifade etti.

"BÜTÜN TEMEL KANUNLARIMIZIN HEMEN HEMEN TAMAMINI YENİLEDİK"

Tunç, "21 yıldan bu yana bütün temel kanunlarımızın hemen hemen tamamını yeniledik. Çalışma hayatıyla ilgili çok sayıda farklı kanunlar var. Bu kanunlarda çelişen, uyumsuzluk gösteren hükümler de söz konusu. O nedenle 2019'da başlatılan bu çalışmayı önemsiyoruz. Bu çalışmanın neticelendirilmesi için de Bakanlık olarak biz, her türlü desteği vermeye de hazırız." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da "İş Kanunumuzun daha kapsayıcı, daha uygulanabilir ve daha fazla verimliliği beraberinde getirecek unsurlarla yeniden düzenlemesini arzu ediyoruz. Bu yasaların büyük bir kısmı bizi ilgilendiriyor. Bu çerçevede bizim, Adalet Bakanlığımızla, bürokratlarımızla, tüm ekibimizle bu sürece katkı sağlayacağımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışan bir temel iş kanununun gündeme getirilip tartışılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Hükümlerin birbiriyle çelişen ve çatışan yanları var"

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Uçum da Türkiye'de Anayasa'daki hükümler dışında, 20 farklı kanunda çalışma hayatını ilgilendiren hükümlerin bulunduğunu belirterek, bu hükümlerin birbiriyle çelişen ve çatışan yanlarının olduğunu söyledi.

Hukuk Politikaları Kurulu olarak 2019'dan bu yana Türkiye'de çalışma hayatındaki bu mevzuat dağınıklığını gidermek ve "Türk iş kodu" oluşturmak için uzun vadeli bir çalışma süreci başlattıklarını anlatan Uçum, "Nihayetinde 14 çalıştay, 10 çalışma grubu toplantısı yapıldı, bu çalışmalarla oluşan birikim sonucu bir politika belgesi oluşturuldu. Politika belgesinin amacı mevzuat dağınıklığının giderilmesi, güncellenmesi ve yenilenmesi ile bir iş koduna ulaşılması olarak belirlendi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu politika belgesinin hayata geçirilmesi için Hukuk Politikaları Kurulu, Adalet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını birlikte görevlendirdiğini anlatan Uçum, "Bu çalışma, yürütme içinde bir hazırlık çalışmasıdır. Yürütme içindeki bu çalışmalar tekamül ettikten sonra konu kamuoyuna ve TBMM'nin takdirine sunulacak. Çalışma hayatına ilişkin çok önemli bir reform hedefine yönelik bir süreç başlamaktadır." açıklamasında bulundu