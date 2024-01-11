Ankara'da 3 bin 730 tarihi eser ele geçirildi

Operasyonda 3 bin 730 tarihi eser niteliğinde obje ve 63 sikke ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

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