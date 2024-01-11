Terör örgütünden kaçan 2 terörist teslim oldu
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğu bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2024 16:00, Son Güncelleme : 11 Ocak 2024 16:02
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.