Dezenformasyon, Küresel Riskler Raporu'nda ilk sırada yer aldı

Dünya Ekonomik Forumu, '2024 Küresel Riskler Raporu'nu yayımladı. Rapor hazırlanırken yaklaşık 20 yıllık risk algı anketi verilerinden yararlanıldı.

Risk raporunda 'dezenformasyon' ilk sırada yer aldı.

Gelecek iki yıl içinde dezenformasyonun kapsamının genişleyeceği de vurgulandı.

Gerçek bilgiye ulaşma özgürlüğü risk altında

Rapora göre, insanların gerçek bilgiye ulaşma özgürlüğü risk altında. Yanıltıcı bilgi yayılımı ile toplumsal huzursuzluk arasında da güçlü bir bağlantı var. Özellikle bu yıl birçok ülkede yapılacak seçimlerde yapay zeka kaynaklı dezenformasyon ciddi bir rol oynayacak.

Dezenformasyon gelecek 10 yılın riskleri listesinde de ilk 5'te yer alıyor. Küresel riskler listesinde, kasırga, hortum, sel gibi küresel iklim değişikliğinden kaynaklanan hava olayları ikinci sırada.

Toplumsal kutuplaşma ise üçüncü sırada yer aldı. Bunları siber güvensizlik, devletler arası silahı çatışma, ekonomik fırsat eksikliği, enflasyon, zorunlu göç, ekonomik kriz ve kirlilik izledi.

Gelecek 10 yıldaki riskler listesinin ilk sıralarında da iklim değişikliği ve küresel ısınmaya bağlı olaylar yer alıyor.