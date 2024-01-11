'Efsane Vali' Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP'den aday oldu

Milliyetçi Hareket Partisi, Tokat Belediye Başkanlığı için sürpriz bir ismi aday gösterdi. MHP'nin Tokat için başkan adayı tercihi Türkiye'nin 'Efsane Vali' olarak tanıdığı, Tokat'ta da görev yapan merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu oldu. Yazıcıoğlu'nun adaylığını MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, paylaşımında "Tokatımızın Unutulmaz Valisi Merhum Büyüğümüz Recep Yazıcıoğlu'nun kıymetli evladı ve değerli kardeşimiz Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Genel Başkanımız tarafından kabul edilerek Tokat Belediye Başkan adaylığı için başvurusunu tamamlamıştır. İnşallah şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.