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CHP Genel Başkanı Özel: DEM Parti ile ilişkilerimizi şeffaf bir şekilde sürdüreceğiz

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Özel, "DEM Parti ile ilişkilerimizi bundan sonra da kamuoyunun önünde şeffaf bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2024 17:00, Son Güncelleme : 11 Ocak 2024 17:00
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CHP Genel Başkanı Özel: DEM Parti ile ilişkilerimizi şeffaf bir şekilde sürdüreceğiz

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i parti genel merkezinde ziyaret etti. Yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşmenin ardından üç isim birlikte basın açıklaması düzenledi. Özel, görüşmenin partilerin genel merkezleri düzeyinde sürdürülen iletişimin ilk adımları olduğunu vurgulayarak, "Bundan sonraki süreçte de DEM Parti ile ilişkilerimizi kamuoyunun önünde açık ve şeffaf bir şekilde sürdürmeyi, karşılıklı ziyaretleri yapmayı ve Türkiye'nin çok önemli meseleleri konusunda görüş alışverişinde bulunmayı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

"Bugünkü toplantının gündemi seçimden bağımsız değildi"

Türkiye'nin içinde bulunduğu tüm krizleri konuşma imkanı bulduklarını söyleyen Özel, "Tabii ki bugünkü toplantının gündemi, seçimler bu kadar yakınken seçimden bağımsız değildi. Cumhuriyeti kurmuş ve çok partili rejimi getirmiş bir siyasi partinin genel başkanı olarak cumhuriyetin 100'üncü yılında bazı seçmenlerin kendilerine yerel yönetici seçebildiği, bazılarının seçemediği, hatta seçseler dahi yönetmelerine izin verilmeyen bir ülkeyi kabul etmemiz mümkün değildir. O yüzden bu kayyım siyasetini kesin ve net bir dille reddediyoruz. Bu ülkenin 81 ilinde, bini aşkın ilçesinde her seçmen kendisini kimin yöneteceğini seçebilmeli ve seçtikleri kişiler yönetmeye devam etmeli" dedi.

"Biz, bu meseleyi sadece Can Atalay meselesi olarak görmüyoruz"

Türkiye'nin büyük bir anayasa krizi yaşadığını söyleyen Özel, "Biz, bu meseleyi sadece Can Atalay meselesi olarak görmüyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının yasama, yürütme ve yargı açısından gerçek ve tüzel kişiler açısından bağlayıcı olduğuna ilişkin anayasa metninin kabul edilmemesini, bir anayasayı ihlal girişiminden öte bir tek adam anlayışının anayasaya, anayasal düzene karşı darbe girişimi olarak görüyoruz" diye konuştu.

"Her kesimi temsil eden adaylarla yola çıkma konusunu özellikle önemsiyoruz"

DEM Parti olarak yerel seçim politikalarını ilk belirlediklerinde kent uzlaşısından bahsettiklerini söyleyen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise, "Sadece kentteki siyasi partilere ve dinamiklerine hitap eden değil, aynı zamanda oradaki bütün toplumsal dinamiklerin kucaklaşmasını sağlayan ve her kesimi temsil eden adaylarla yola çıkma konusunu özellikle önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

"Diyalogların sürmesi önemlidir"

Yerel seçimlerde yapılabilecek işbirlikleri, yol ve yöntemleri derin bir şekilde olmasa da konuştuklarını dile getiren Hatimoğlulları, "Önümüzdeki dönemde yaşayacağımız yerel seçimler, ülkenin demokrasisine ve bütün genel sorun alanlarının önünün açılmasını sağlayacak bir nitelikte geçer. Diyalogların sürmesi önemlidir" dedi.

"Arkadaşlarımız, iş birliği sağlanacak kentlerin hangileri olduğu konusunda bir çalışma yürütecekler"

DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da önümüzdeki günlerde uzlaşma çerçevesinde Türkiye'de demokrat, halkçı, şeffaf ve toplumcu belediyeciliği esas alan yöneticilerin seçimi için bir hassasiyet içerisinde olacaklarını ifade ederek, şu şekilde konuştu:

"Yerel yönetimler anlayışımızın batıda da karşılık bulması için işbirliği dahil olmak üzere bu seçeneklerin tartışabileceği ve tartışılması gerektiğini bugün dile getirdik. Arkadaşlarımız kent uzlaşısının, yerel yönetimlerde iş birliği sağlanacak kentlerin hangileri olduğu konusunda bir çalışma yürütecekler."

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