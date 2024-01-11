Emniyet binasında tartıştığı teknikeri öldüren polise 25 yıl hapis

Sanık avukatının esasa ilişkin savunmasının ardından son sözü sorulan Ş.K, avukatına katıldığını belirterek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Ş.K, taraf avukatları ve öldürülen S.S'nin babası C.S. de hazır bulundu.

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