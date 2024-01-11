Bakan Koca açıkladı: Gazzeli 85 hasta ve yaralı Türkiye'ye getirilecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli 85 hasta ve yaralının bu akşam Türkiye'ye getirileceğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2024 19:19, Son Güncelleme : 11 Ocak 2024 19:34
Bakan Koca, sosyal medya hesabından, hasta ve refakatçilerin uçağa bindirildiği görüntüleri paylaşarak, şunları kaydetti:
"Gazzeli 85 hasta ve yaralı bu akşam Mısır'dan Türkiye'ye getiriliyor. 106 kişilik refakatçi grubun eşlik ettiği hastalar, ülkemizde tedavi altına alınacak. Bilindiği gibi Gazze'de sağlık sistemi çökmüş durumda."