Bakan Koca açıkladı: Gazzeli 85 hasta ve yaralı Türkiye'ye getirilecek

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, hasta ve refakatçilerin uçağa bindirildiği görüntüleri paylaşarak, şunları kaydetti:

"Gazzeli 85 hasta ve yaralı bu akşam Mısır'dan Türkiye'ye getiriliyor. 106 kişilik refakatçi grubun eşlik ettiği hastalar, ülkemizde tedavi altına alınacak. Bilindiği gibi Gazze'de sağlık sistemi çökmüş durumda."