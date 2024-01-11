Gazzeli hasta ve refakatçilerini taşıyan askeri uçak Ankara'ya indi

Gazzeli hasta ve refakatçilerini Türkiye'ye getiren 2. uçağın da bu gece Ankara'ya gelmesi bekleniyor.

Hastalar, havaalanında bekletilen ambulanslarla Etlik ve Bilkent şehir hastaneleriyle Ankara ve Yenimahalle eğitim araştırma hastanelerine sevk edildi.

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