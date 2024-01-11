FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-3' operasyonunda İzmir'de 4 şüpheli tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalarda, 10 Ocak'ta İzmir merkez, Karaburun, Kemalpaşa ve Menemen ilçelerinde ikamet eden 17 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

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