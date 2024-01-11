Gediz'de öğretmen evinde ölü bulundu

Merkez Bankası rezervleri iki haftadır geriliyor
Merkez Bankası rezervleri iki haftadır geriliyor
%0 Faizli 20.000 TL Taksitli Avans!
%0 Faizli 20.000 TL Taksitli Avans!
Sponsorlu İçerik
Bakan Bayraktar: Doğal gaza bu kış zam planlamıyoruz
Bakan Bayraktar: Doğal gaza bu kış zam planlamıyoruz
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nda geri sayım
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nda geri sayım
Bakan Yerlikaya duyurdu: Forex yatırım dolandırıcılarına operasyon
Bakan Yerlikaya duyurdu: Forex yatırım dolandırıcılarına operasyon
Erdoğan, Bahçeli ve Numan Kurtulmuş'u kabul etti
Erdoğan, Bahçeli ve Numan Kurtulmuş'u kabul etti
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Tüpraş'tan kayıp tanker açıklaması: İrtibat kesildi
Tüpraş'tan kayıp tanker açıklaması: İrtibat kesildi
Bakan Yerlikaya: 2023 yılında 300 kadın şiddet kurbanı oldu
Bakan Yerlikaya: 2023 yılında 300 kadın şiddet kurbanı oldu
İş kanunu temelden değişiyor
İş kanunu temelden değişiyor
'6 Şubat depremlerinin ardından çocukların kaybolduğu' iddiasına yanıt
'6 Şubat depremlerinin ardından çocukların kaybolduğu' iddiasına yanıt
AK Parti'de gözler 15 Ocak'ta: 48 ilin adayı açıklanacak
AK Parti'de gözler 15 Ocak'ta: 48 ilin adayı açıklanacak
Bakan Koca: Şikayetlerin arttığı bir dönemdeyiz!
Bakan Koca: Şikayetlerin arttığı bir dönemdeyiz!
O uygulama ikinci elde fiyat artışına darbe vurdu
O uygulama ikinci elde fiyat artışına darbe vurdu
MSB'den bedelli askerlik açıklaması
MSB'den bedelli askerlik açıklaması
Operasyon bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanılamayacak!
Operasyon bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanılamayacak!
Firari FETÖ hükümlüsü eski Danıştay üyesi yakalandı
Firari FETÖ hükümlüsü eski Danıştay üyesi yakalandı
'Görme engelli vatandaşlarımıza kamuda istihdam hakkı da sağlıyoruz'
'Görme engelli vatandaşlarımıza kamuda istihdam hakkı da sağlıyoruz'
ÖSYM yapay zeka kullanımını 'dil sınavlarında' başlatıyor
ÖSYM yapay zeka kullanımını 'dil sınavlarında' başlatıyor
TCMB'nin 'Yatırımcı Günleri' New York'ta başlayacak
TCMB'nin 'Yatırımcı Günleri' New York'ta başlayacak
Yeni yılla birlikte sıfır otomobil fiyatları yükselişe geçti
Yeni yılla birlikte sıfır otomobil fiyatları yükselişe geçti
CHP'de 242 aday belli oldu... İşte tam liste
CHP'de 242 aday belli oldu... İşte tam liste
Sanayide doktoralı çalışan istihdamı artırılacak
Sanayide doktoralı çalışan istihdamı artırılacak
AK Parti'nin 'Emekli Torbası' Ocak'ın 3'üncü haftası Meclis'e sunulabilir
AK Parti'nin 'Emekli Torbası' Ocak'ın 3'üncü haftası Meclis'e sunulabilir
Bakan Şimşek valilere seslendi, 'Harcamalara ve tasarrufa dikkat edin'
Bakan Şimşek valilere seslendi, 'Harcamalara ve tasarrufa dikkat edin'
Saldırgan Ayasofya'ya da provokasyon için gitmiş
Saldırgan Ayasofya'ya da provokasyon için gitmiş
MSB ve MEB arasındaki protokol ile 9'uncu sınıf öğrencilerine burs imkanı
MSB ve MEB arasındaki protokol ile 9'uncu sınıf öğrencilerine burs imkanı
Bakan Yumaklı açıkladı: Limon soslarının satışı yasaklanacak
Bakan Yumaklı açıkladı: Limon soslarının satışı yasaklanacak
CHP 5 belediye başkan adayını açıkladı
CHP 5 belediye başkan adayını açıkladı
İki ilde kar nedeniyle eğitime ara verildi
İki ilde kar nedeniyle eğitime ara verildi
Ana sayfaÖğretmen Öğretmen haberleri

Gediz'de öğretmen evinde ölü bulundu

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan Metal Teknolojileri Alan öğretmeni Ahmet Ayna'nın vefatı sevenlerini ve öğrencilerini üzüntüye boğdu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2024 21:18, Son Güncelleme : 11 Ocak 2024 21:20
Yazdır
Gediz'de öğretmen evinde ölü bulundu

Hafta sonundan bu yana haber alınamayan 46 yaşındaki meslek öğretmeni Ahmet Ayna Pazartesi gün boyu derslerine katılmayıp okul idaresinin de aramalarını cevaplamaması üzerine Okul idaresi tarafından polise başvuruldu.

Gediz Polisinin gün boyu araştırmalarından da bir sonuç çıkmaması üzerine Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Gediz'deki evine çilingir yardımıyla giren polis ekipleri Öğretmen Ahmet Ayna'nın cesedi ile karşılaştı.

Sağlık ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Ahmet Ayna'nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

5 yıldır Gediz'de görev yapan Ahmet Ayna Tavşanlı Moymul'da kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber