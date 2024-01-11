İki öğretmenin sokaktaki kavgasına soruşturma başlatıldı

Olay, akşam saatlerinde Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesi Diyarbakır Caddesi'nde meydana geldi.

Kulp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde müdür başyardımcısı olarak görev yapan S.Ç. ile Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde rehber öğretmen M.M.S. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.

S.Ç.'nin demir kapıya çarparak yaralandığı kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, olay anı ise KGYS kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldı.