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Pençe-Kilit operasyonunda bir asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde BTÖ mensuplarınca düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde P. Uzm. Çvş. Samet Aslan'ın şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Ocak 2024 23:25, Son Güncelleme : 11 Ocak 2024 23:23
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Pençe-Kilit operasyonunda bir asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde BTÖ mensuplarınca düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde P. Uzm. Çvş. Samet Aslan'ın şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Ocak 2024 tarihinde, BTÖ mensuplarınca düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde P. Uzm. Çvş. Samet ASLAN şehit olmuş bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."

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