12 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelecek, Turgutlu Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katılacak, Turgutlu Belediyesi'ni, CHP Turgutlu İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Akhisar Belediyesi Cumartesi Pazarı ve Yaşam Alanı Toplu Açılış Töreni'ne iştirak edecek, CHP Akhisar İlçe Başkanlığına ve Akhisar Belediyesine ziyaretlerde bulunacak.

(Manisa/10.00-16.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 100. Yıl Sivil Toplum Vizyon Çalıştayı'na ve Sancaktepe'deki ''Şehitlerimizi Anma Programı''na katılacak.

(İstanbul/10.45/14.45)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na, 900 Adımda 900 Yıl Gezisi programına, Tokat Özel Eğitim Kampüsü Açılış Töreni'ne katılacak, Belediyeyi, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Tokat/09.30-17.30)

EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK, Kasım 2023 dönemi perakende satış, ciro ve dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze'deki fillerinin Soykırım Sözleşmesini ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davanın, ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin ikinci ve son gün duruşması görülecek.

(Lahey)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih Camisi'nde cuma namazı ve hutbe iradında bulunacak.

(İstanbul/13.17)

2- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki TRT Akademi Tanıtım Programı'na katılacak.

(İstanbul/19.30)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig'in 18. haftası, Sakaryaspor-Göztepe maçıyla başlayacak.

(Sakarya/20.00)

2- THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Anadolu Efes, İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.30)