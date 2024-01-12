ABD ve İngiltere'nin Yemen'de düzenlediği saldırılarda 5 kişi öldüğü
Yemen'deki Husiler tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İngiltere'nin Yemen'de düzenlediği saldırılarda en az 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2024 12:38, Son Güncelleme : 12 Ocak 2024 13:07
- Yemen'deki Husiler tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İngiltere'nin Yemen'de düzenlediği saldırılarda en az 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin ise yaralandığı belirtildi.