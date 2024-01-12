Emekli zammı haftaya Meclis'te
Emekli zammı haftaya Meclis'te
%0 Faizli 20.000 TL Taksitli Avans!
%0 Faizli 20.000 TL Taksitli Avans!
Sponsorlu İçerik
Can Atalay'a Meclis yolu, böyle vekil olacak!
Can Atalay'a Meclis yolu, böyle vekil olacak!
MB Başkanı Erkan: 2024, dezenflasyon yılı olacak
MB Başkanı Erkan: 2024, dezenflasyon yılı olacak
İki öğretmenin sokaktaki kavgasına soruşturma başlatıldı
İki öğretmenin sokaktaki kavgasına soruşturma başlatıldı
Bir il ve iki ilçede eğitime kar tatili
Bir il ve iki ilçede eğitime kar tatili
Merkez Bankası rezervleri iki haftadır geriliyor
Merkez Bankası rezervleri iki haftadır geriliyor
Bakan Bayraktar: Doğal gaza bu kış zam planlamıyoruz
Bakan Bayraktar: Doğal gaza bu kış zam planlamıyoruz
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nda geri sayım
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nda geri sayım
Bakan Yerlikaya duyurdu: Forex yatırım dolandırıcılarına operasyon
Bakan Yerlikaya duyurdu: Forex yatırım dolandırıcılarına operasyon
Erdoğan, Bahçeli ve Numan Kurtulmuş'u kabul etti
Erdoğan, Bahçeli ve Numan Kurtulmuş'u kabul etti
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Tüpraş'tan kayıp tanker açıklaması: İrtibat kesildi
Tüpraş'tan kayıp tanker açıklaması: İrtibat kesildi
Bakan Yerlikaya: 2023 yılında 300 kadın şiddet kurbanı oldu
Bakan Yerlikaya: 2023 yılında 300 kadın şiddet kurbanı oldu
İş kanunu temelden değişiyor
İş kanunu temelden değişiyor
'6 Şubat depremlerinin ardından çocukların kaybolduğu' iddiasına yanıt
'6 Şubat depremlerinin ardından çocukların kaybolduğu' iddiasına yanıt
AK Parti'de gözler 15 Ocak'ta: 48 ilin adayı açıklanacak
AK Parti'de gözler 15 Ocak'ta: 48 ilin adayı açıklanacak
Bakan Koca: Şikayetlerin arttığı bir dönemdeyiz!
Bakan Koca: Şikayetlerin arttığı bir dönemdeyiz!
O uygulama ikinci elde fiyat artışına darbe vurdu
O uygulama ikinci elde fiyat artışına darbe vurdu
MSB'den bedelli askerlik açıklaması
MSB'den bedelli askerlik açıklaması
Operasyon bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanılamayacak!
Operasyon bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanılamayacak!
Firari FETÖ hükümlüsü eski Danıştay üyesi yakalandı
Firari FETÖ hükümlüsü eski Danıştay üyesi yakalandı
'Görme engelli vatandaşlarımıza kamuda istihdam hakkı da sağlıyoruz'
'Görme engelli vatandaşlarımıza kamuda istihdam hakkı da sağlıyoruz'
ÖSYM yapay zeka kullanımını 'dil sınavlarında' başlatıyor
ÖSYM yapay zeka kullanımını 'dil sınavlarında' başlatıyor
TCMB'nin 'Yatırımcı Günleri' New York'ta başlayacak
TCMB'nin 'Yatırımcı Günleri' New York'ta başlayacak
Yeni yılla birlikte sıfır otomobil fiyatları yükselişe geçti
Yeni yılla birlikte sıfır otomobil fiyatları yükselişe geçti
CHP'de 242 aday belli oldu... İşte tam liste
CHP'de 242 aday belli oldu... İşte tam liste
Sanayide doktoralı çalışan istihdamı artırılacak
Sanayide doktoralı çalışan istihdamı artırılacak
AK Parti'nin 'Emekli Torbası' Ocak'ın 3'üncü haftası Meclis'e sunulabilir
AK Parti'nin 'Emekli Torbası' Ocak'ın 3'üncü haftası Meclis'e sunulabilir
Bakan Şimşek valilere seslendi, 'Harcamalara ve tasarrufa dikkat edin'
Bakan Şimşek valilere seslendi, 'Harcamalara ve tasarrufa dikkat edin'
Ana sayfaHaberler Siyasi

Can Atalay'a Meclis yolu, böyle vekil olacak!

AK Parti ve Adalet Bakanlığındaki genel düşünce, Yargıtay'ın son kararından sonra Atalay'ın milletvekilliğinin TBMM tarafından düşürülmesinin kaçınılmaz olduğu yönünde...

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 12 Ocak 2024 07:35, Son Güncelleme : 12 Ocak 2024 07:38
Yazdır
Can Atalay'a Meclis yolu, böyle vekil olacak!

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; TİP Milletvekili Can Atalay nedeniyle Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasında yaşanan krizde AK Parti ve Adalet Bakanlığı orta yol formülü arıyor. AK Parti'deki ve Adalet Bakanlığındaki genel düşünce, Yargıtay'ın son kararından sonra Atalay'ın milletvekilliğinin TBMM tarafından düşürülmesinin kaçınılmaz olduğu yönünde.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu konuda inisiyatif kullanıp bugüne kadar kararı okutmamıştı. Kurtulmuş, önceki gün de Meclis'in krizin tarafı olmaması gerektiğini açıklamıştı. Şu anda AK Parti ve Adalet Bakanlığında konuşulan formül ise Kurtulmuş'un Yargıtay'ın kararını TBMM Genel Kurulunda okutarak, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi, ardından da Atalay'ın AYM'ye düşürme kararının iptali yönünde başvuru yapması.

Eğer bu yol izlenir ve AYM düşürme kararını kaldırırsa, bu kez karar doğrudan TBMM'ye gelecek. TBMM'de Atalay'ın milletvekilliği statüsü iade edilecek. Dokunulmazlık kazanacağı için, yargılamaları duracak ve tahliye olacak. Meclis'e gelip yemin ederek göreve başlayacak.

Bu formül, AK Parti kulislerinde ve Adalet Bakanlığı tarafından dillendiriliyor. Parti kurmayları ve bakanlık hukukçuları "Bu yol izlenirse, her iki yüksek yargı organı arasındaki kriz de son bulur. Çünkü, AYM milletvekilliğinin düşürülmesini iptal ederse, karar artık Yargıtay'a gitmeyecek. Doğrudan TBMM'ye gelecek. Böyle olunca, Yargıtay önceki kararlarındaki gibi direnmez. Meclis, AYM kararı uygular ve Atalay milletvekilliği statüsünü kazanır. Şu anda kısa vadede bu işin çözümü böyle olur" görüşünü dile getiriyor.

MECLİSE GİRMİŞLERDİ

Adalet Bakanlığı hukukçuları, geçmişte Enis Berberoğlu ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nda da aynı sürecin işlediğine dikkat çekerek "Bu iki ismin de milletvekilliği düşürüldü. Ama daha sonra AYM'ye yapılan başvuru sonucunda, hak ihlali kararı verildi. Milletvekilliğinin düşürülmesi kararı iptal edildi ve yeniden Meclis'e döndüler" hatırlatmasını yaptı.

Bu arada Can Atalay krizinin çözülmesi için CHP, DEM Parti, TİP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, EMEP, Demokrat Parti ve DEVA Partisi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber