Emekli zammı haftaya Meclis'te

Yenişafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre; Haftaya Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanan 8 maddelik kanun taslağının kısa çalışma ödeneğinin süre uzatımı ve işveren desteğini de kapsayacak. Düzenleme kapsamında, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı bütçe olanakları dahilinde artırılacak.

Ayrıca taban aylıktan maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklisine de oransal zam yapılacak. Oransal zammın yüzde 45 düzeyinde olması bekleniyor. En düşük emekli maaşının da 7 bin 500 liradan 11 bin liraya yükseltilerek yüzde 46.6 zamlanması öngörüldü.

EN AZ ALANA POZİTİF AYRIM



Edinilen bilgiye göre hükümet, en düşük emekli aylığının üstünde maaş alan emeklilerin kök aylıklarında 3 çeyreklik büyüme verisi olan yüzde 4.7'lik artışın dışındaki seçenekler üzerinde çalışıyor. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yansıtılacak olan enflasyon farkıyla memur emeklisi ile diğer emekli aylıklarında oluşan oransal farkın kapanması bekleniyor.

Bu nedenle taban seviyeden maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin dışında kalan emeklilerin aylıklarına yüzde 45 oranında zam yapılacak. En düşük seviyeden aylık alan emeklilerin ise aylıklarında ise yüzde 46,6 düzeyinde artışa gidilerek, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşının 11 bin TL'ye çıkarılması bekleniyor.