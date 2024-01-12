'Narkogüç-43' Operasyonlarında 305 zehir taciri yakalandı'

İkinci el oto pazarında geçen yıl 1 milyon 881 bin araç satıldı
İkinci el oto pazarında geçen yıl 1 milyon 881 bin araç satıldı
Taksici zammı kendi yaptı! Taksimetre açmadan ezbere fiyat veriyorlar
Taksici zammı kendi yaptı! Taksimetre açmadan ezbere fiyat veriyorlar
SSK ve Bağkur emeklilerinin aylık iyileştirmesinde sona doğru
SSK ve Bağkur emeklilerinin aylık iyileştirmesinde sona doğru
Atatürk Üniversitesinde yeni dekan atamaları gerçekleşti
Atatürk Üniversitesinde yeni dekan atamaları gerçekleşti
Bakan Şimşek: Sosyal medyadan para kazananlar hakkında çalışma başlatıldı
Bakan Şimşek: Sosyal medyadan para kazananlar hakkında çalışma başlatıldı
Dışarıda yemek tüketenlerin sayısı 6 ayda yüzde 20 düştü
Dışarıda yemek tüketenlerin sayısı 6 ayda yüzde 20 düştü
Emekli zammı haftaya Meclis'te
Emekli zammı haftaya Meclis'te
Can Atalay'a Meclis yolu, böyle vekil olacak!
Can Atalay'a Meclis yolu, böyle vekil olacak!
MB Başkanı Erkan: 2024, dezenflasyon yılı olacak
MB Başkanı Erkan: 2024, dezenflasyon yılı olacak
İki öğretmenin sokaktaki kavgasına soruşturma başlatıldı
İki öğretmenin sokaktaki kavgasına soruşturma başlatıldı
Bir il ve iki ilçede eğitime kar tatili
Bir il ve iki ilçede eğitime kar tatili
Merkez Bankası rezervleri iki haftadır geriliyor
Merkez Bankası rezervleri iki haftadır geriliyor
Bakan Bayraktar: Doğal gaza bu kış zam planlamıyoruz
Bakan Bayraktar: Doğal gaza bu kış zam planlamıyoruz
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nda geri sayım
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nda geri sayım
Bakan Yerlikaya duyurdu: Forex yatırım dolandırıcılarına operasyon
Bakan Yerlikaya duyurdu: Forex yatırım dolandırıcılarına operasyon
Erdoğan, Bahçeli ve Numan Kurtulmuş'u kabul etti
Erdoğan, Bahçeli ve Numan Kurtulmuş'u kabul etti
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Tüpraş'tan kayıp tanker açıklaması: İrtibat kesildi
Tüpraş'tan kayıp tanker açıklaması: İrtibat kesildi
Bakan Yerlikaya: 2023 yılında 300 kadın şiddet kurbanı oldu
Bakan Yerlikaya: 2023 yılında 300 kadın şiddet kurbanı oldu
İş kanunu temelden değişiyor
İş kanunu temelden değişiyor
'6 Şubat depremlerinin ardından çocukların kaybolduğu' iddiasına yanıt
'6 Şubat depremlerinin ardından çocukların kaybolduğu' iddiasına yanıt
AK Parti'de gözler 15 Ocak'ta: 48 ilin adayı açıklanacak
AK Parti'de gözler 15 Ocak'ta: 48 ilin adayı açıklanacak
Bakan Koca: Şikayetlerin arttığı bir dönemdeyiz!
Bakan Koca: Şikayetlerin arttığı bir dönemdeyiz!
O uygulama ikinci elde fiyat artışına darbe vurdu
O uygulama ikinci elde fiyat artışına darbe vurdu
MSB'den bedelli askerlik açıklaması
MSB'den bedelli askerlik açıklaması
Operasyon bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanılamayacak!
Operasyon bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanılamayacak!
Firari FETÖ hükümlüsü eski Danıştay üyesi yakalandı
Firari FETÖ hükümlüsü eski Danıştay üyesi yakalandı
'Görme engelli vatandaşlarımıza kamuda istihdam hakkı da sağlıyoruz'
'Görme engelli vatandaşlarımıza kamuda istihdam hakkı da sağlıyoruz'
ÖSYM yapay zeka kullanımını 'dil sınavlarında' başlatıyor
ÖSYM yapay zeka kullanımını 'dil sınavlarında' başlatıyor
TCMB'nin 'Yatırımcı Günleri' New York'ta başlayacak
TCMB'nin 'Yatırımcı Günleri' New York'ta başlayacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Narkogüç-43' Operasyonlarında 305 zehir taciri yakalandı'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 45 ilde düzenlenen "Narkogüç-43" operasyonlarında; 1 ton 661 kilogram uyuşturucu madde ve 417 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurarak 305 zehir tacirinin yakalandığını açıkladı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 12 Ocak 2024 08:25, Son Güncelleme : 12 Ocak 2024 08:44
Yazdır
'Narkogüç-43' Operasyonlarında 305 zehir taciri yakalandı'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gençleri ve geleceği zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacakalarına vurgu yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Van İl Jandarma Komutanlığınca; 432 ekip, bin 435 personel, 1 hava aracı ve 23 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İzmir, Ankara, Adana, Hatay, Sakarya, Gaziantep, Osmaniye, Tokat, Konya, Antalya, Bitlis, Bursa, Malatya, Muğla, Balıkesir, Van, Kocaeli, Ordu, Denizli, Şanlıurfa, Tekirdağ, Kırklareli, Samsun, Kars, Elazığ, Aydın, Kayseri, Trabzon, Kırıkkale, Diyarbakır, Mersin, Düzce, Mardin, Kahramanmaraş, İstanbul, Çorum, Karaman, Bilecik, Kırşehir, Erzurum, Isparta, Kilis, Bolu, Sivas ve Yozgat olmak üzere 45 ilde gerçekleştirilen "Narkogüç-43" Operasyonları düzenlendi.

Bazı İllerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

Diyarbakır

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

113 kg skunk ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Konya

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 104 kg skunk ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı

Kırıkkale

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 60 kg 500 gr skunk ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

Van

Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 29 kg metamfetamin ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı

Elazığ

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 28 kg eroin, muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

İstanbul

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 21 kg 900 gr sentetik kannabionid, 25.000 adet uyuşturucu hap,16 kg 750 gr esrar, 14 kg 650 gr skunk, çok miktarda metamfetamin ve kokain ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı.

Ordu

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 6 kg 250 gr bonzai ele geçirildi. 6 zehir taciri yakalandı.

Muğla

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 4 kg 500 gr esrar ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

Ankara

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 2 kg kokain, 336.000 adet sentetik hap

ele geçirildi.1 zehir taciri yakalandı.

Mersin

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 56.000 adet sentetik ecza ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Van

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 ton 220 kg toz esrar ele geçirildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber