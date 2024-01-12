Maaş 7500, zam yüzde 37.5 maaş yine 7500

İkinci el oto pazarında geçen yıl 1 milyon 881 bin araç satıldı
İkinci el oto pazarında geçen yıl 1 milyon 881 bin araç satıldı
Taksici zammı kendi yaptı! Taksimetre açmadan ezbere fiyat veriyorlar
Taksici zammı kendi yaptı! Taksimetre açmadan ezbere fiyat veriyorlar
SSK ve Bağkur emeklilerinin aylık iyileştirmesinde sona doğru
SSK ve Bağkur emeklilerinin aylık iyileştirmesinde sona doğru
Atatürk Üniversitesinde yeni dekan atamaları gerçekleşti
Atatürk Üniversitesinde yeni dekan atamaları gerçekleşti
Bakan Şimşek: Sosyal medyadan para kazananlar hakkında çalışma başlatıldı
Bakan Şimşek: Sosyal medyadan para kazananlar hakkında çalışma başlatıldı
Dışarıda yemek tüketenlerin sayısı 6 ayda yüzde 20 düştü
Dışarıda yemek tüketenlerin sayısı 6 ayda yüzde 20 düştü
Emekli zammı haftaya Meclis'te
Emekli zammı haftaya Meclis'te
Can Atalay'a Meclis yolu, böyle vekil olacak!
Can Atalay'a Meclis yolu, böyle vekil olacak!
MB Başkanı Erkan: 2024, dezenflasyon yılı olacak
MB Başkanı Erkan: 2024, dezenflasyon yılı olacak
İki öğretmenin sokaktaki kavgasına soruşturma başlatıldı
İki öğretmenin sokaktaki kavgasına soruşturma başlatıldı
Bir il ve iki ilçede eğitime kar tatili
Bir il ve iki ilçede eğitime kar tatili
Merkez Bankası rezervleri iki haftadır geriliyor
Merkez Bankası rezervleri iki haftadır geriliyor
Bakan Bayraktar: Doğal gaza bu kış zam planlamıyoruz
Bakan Bayraktar: Doğal gaza bu kış zam planlamıyoruz
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nda geri sayım
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nda geri sayım
Bakan Yerlikaya duyurdu: Forex yatırım dolandırıcılarına operasyon
Bakan Yerlikaya duyurdu: Forex yatırım dolandırıcılarına operasyon
Erdoğan, Bahçeli ve Numan Kurtulmuş'u kabul etti
Erdoğan, Bahçeli ve Numan Kurtulmuş'u kabul etti
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Tüpraş'tan kayıp tanker açıklaması: İrtibat kesildi
Tüpraş'tan kayıp tanker açıklaması: İrtibat kesildi
Bakan Yerlikaya: 2023 yılında 300 kadın şiddet kurbanı oldu
Bakan Yerlikaya: 2023 yılında 300 kadın şiddet kurbanı oldu
İş kanunu temelden değişiyor
İş kanunu temelden değişiyor
'6 Şubat depremlerinin ardından çocukların kaybolduğu' iddiasına yanıt
'6 Şubat depremlerinin ardından çocukların kaybolduğu' iddiasına yanıt
AK Parti'de gözler 15 Ocak'ta: 48 ilin adayı açıklanacak
AK Parti'de gözler 15 Ocak'ta: 48 ilin adayı açıklanacak
Bakan Koca: Şikayetlerin arttığı bir dönemdeyiz!
Bakan Koca: Şikayetlerin arttığı bir dönemdeyiz!
O uygulama ikinci elde fiyat artışına darbe vurdu
O uygulama ikinci elde fiyat artışına darbe vurdu
MSB'den bedelli askerlik açıklaması
MSB'den bedelli askerlik açıklaması
Operasyon bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanılamayacak!
Operasyon bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanılamayacak!
Firari FETÖ hükümlüsü eski Danıştay üyesi yakalandı
Firari FETÖ hükümlüsü eski Danıştay üyesi yakalandı
'Görme engelli vatandaşlarımıza kamuda istihdam hakkı da sağlıyoruz'
'Görme engelli vatandaşlarımıza kamuda istihdam hakkı da sağlıyoruz'
ÖSYM yapay zeka kullanımını 'dil sınavlarında' başlatıyor
ÖSYM yapay zeka kullanımını 'dil sınavlarında' başlatıyor
TCMB'nin 'Yatırımcı Günleri' New York'ta başlayacak
TCMB'nin 'Yatırımcı Günleri' New York'ta başlayacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Maaş 7500, zam yüzde 37.5 maaş yine 7500

Emeklilere enflasyon farkı verilmesinde izlenen yol yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Haber Giriş : 12 Ocak 2024 08:27, Son Güncelleme : 12 Ocak 2024 08:27
Yazdır
Maaş 7500, zam yüzde 37.5 maaş yine 7500

Ekonomi'den Hüseyin Gökçe'nin haberine göre; Türkiye'de ekonomi alanında son günlerde en çok konuşulan konuların başına yılbaşında yapılan/yapılmayan maaş zamlarıyla, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ABD ziyaretine katılmaması oldu. Yani her iki konunun da odağında Bakan Şimşek yer alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılının tamamına ilişkin enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklileri ile SGK ve BAĞ-KUR emeklilerine verilecek zamlar da belirlendi.

Ancak geçen yıl emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiyeden, çalışan emeklilerin yararlanamamasında olduğu gibi enflasyon farkı verilmesinde de emekliler arasında ayrım yapılması, işin doğası gereği yeni bir tartışma başlattı.

Memur emeklileri ile işçi BAĞ-KUR emeklilerine yapılan zam arasında 12 puanlık fark oluşması, siyasilere yönelik yeni baskılara yol açtı. Tıpkı 2023 yılı Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde çıkan EYT düzenlemesi gibi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi de bu taleplerin karşılanacağı beklentisi hakim durumda.

Yaklaşık 6 milyon kişi için kanun şart

Aslında halen kök maaşı 5500 lira olup da yasal düzenleme sonucu eline 7500 lira geçen emekliler için yasal düzenleme kesinlikle şart. Çünkü bu durumda olan emeklilerin maaşlarına yapılacak yüzde 37.5 zam ile birlikte ellerine yine 7500 lira geçecek.

Geçen yıl en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselten düzenlemeyi hazırlarken, kamuya fazla yük gelmesin diye ! Kök ücreti artırmak yerine getirilen "seyyanen maaşı tamamlama formülü" mevzuat yönünden eksik hazırlandığı için yeni bir düzenleme ihtiyacı şart.

Eğer TBMM'nin tekrar açılacağı 16 Ocak günü dahil olmak üzere takip eden iki gün içinde bir yasal düzenleme yapılmazsa, milyonlarca emekli yüzde 37.5'lik enflasyon farkına rağmen Ocak ayında yine 7500 lira alacak.

Resmi olmayan verilere göre maaşı 7500 liraya tamamlanan emekli sayısı 6 milyon lira civarında. Üstelik bunların önemli bölümü de 5500 lira civarında kök ücrete sahip oldukları için az önce ifade ettiğimiz gibi yüzde 37.5'lik enflasyon farkına rağmen ellerine yine 7500 lira geçecek.

Gelin şimdi başka bir hesap daha yapalım. Yılbaşı öncesi kök maaşı 5500 lira olup eline 7500 lira geçen bir emekli ile maaşı 7501 lira olan bir emeklinin yeni ücreti ne olacak? İlk emekli yine 7500 lira almaya devam edecek. Maaşı 7501 lira olan emekli ise maaşına 2 bin 812 lira enflasyon farkı alacak ve artık eline 10 bin 312 lira geçecek. Yani geçen ay aralarında 1 lira fark olan iki emeklinin, eğer yasal düzenleme yapılmazsa bu ay ellerine geçen parada 2812 lira fark olacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber